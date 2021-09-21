Осеннее равноденствие 2021: чем особенна "магическая" дата и что нельзя делать

Осеннее равноденствие в 2021 году наступит в среду, 22 сентября, в 22:20 по Киеву. Этот день называют "днем силы", наделенным особенной энергетикой.

Астрономически он означает начало осени, переход с летнего на зимний период. О приметах, обычаях и запретах равноденствия читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Равноденствие – это момент, когда центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного в южное полушарие.

После осеннего равноденствия светило начинает позже всходить и раньше садиться, а день продолжает укорачиваться до зимнего солнцестояния.

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Наши предки в день осеннего равноденствия отмечали праздник урожая и прощались с летом. Многие обычаи были связаны с умыванием: считалось, что вода в это время имеет особую силу, дарит здоровье детям и красоту – девушкам.

По народным приметам, какая погода на осеннее равноденствие, такой и вся осень будет.

В 2021 году осеннее равноденствие особенно тем, что наступает сразу после полнолуния. Поэтому у нас есть все шансы изменить жизнь к лучшему, считает астролог Марина Скади. В этот день полезно избавляться от всего ненужного, включая вещи, лишний вес, вредные привычки, токсичных людей.

При этом важен также день 23 сентября, поскольку равноденствие наступает поздно вечером накануне. Астрологи рекомендуют встать до рассвета и умыться росой, чтобы продлить молодость, а затем встретить восходящее солнце.

К 22 сентября нужно постараться завершить основную работу, также желательно сосредоточиться на настоящем, не забегая планами далеко вперед в будущее и просчитывая все возможные варианты развития событий.

Конфликтовать, выяснять отношения с окружающими – негативные эмоции могут иметь разрушительную энергетику в этот день.

Отказывать в помощи.

Брать и давать в долг, оформлять кредит.

Начинать новые дела – вместо этого рекомендуется подвести итоги, уделить внимание здоровью и духовной стороне жизни.

Быть в плохом настроении – иначе можно отпугнуть благополучие.

Много рябины – к холодной зиме.

Ясная погода – к погожей осени.

Птицы улетают на юг – к ранней и холодной зиме.

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