Молитва на Яблочный Спас: как и что можно просить у Бога в Преображение Господне

Украинские православные и греко-католики в четверг, 19 августа, празднуют Преображение Господне (в народе – Яблочный Спас, Второй Спас). Этот большой церковный праздник посвящен чуду, которое свершилось на горе Фавор, когда Иисус Христос преобразился перед тремя Своими апостолами, представ в небесной славе и величии.

Преображение Господне входит в число 12-ти важнейших православных торжеств. В этот день церковь прославляет соединение божественной и человеческой природы в облике Спасителя. Верующие посещают храмы, чтобы освятить дары природы и помолиться Господу. К празднику OBOZREVATEL публикует молитву, которую принято читать на Второй Спас.

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В праздник Преображения христиане прославляют и благодарят за все Господа. Чтобы молитва была услышана, ее следует читать искренне, с верой, покаявшись в грехах.

Во время молитвы можно просить Бога о защите, наставлении на путь истинный, прощении прегрешений, укреплении веры и исцелении сердца от злости.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа начался Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы. О том, что запрещено в этот период, читайте в материале.