Молитва на Троицу 2021: как и что можно просить у Бога

В воскресенье, 20 июня, православные в Украине и других странах отмечают большой праздник – День Святой Троицы. В этот день в храмах проходит одно из самых торжественных богослужений года.

На Пятидесятницу верующим важно помолиться высшим силам, чтобы попросить защиты и помощи, искренне покаяться в грехах и поблагодарить за все Бога. Главные молитвы Троицы – далее в материале OBOZREVATEL.

В День Святой Троицы молитва "Царю Небесный" читается в первый раз после Пасхи. Это православная молитва Святому Духу, которую, как правило, читают перед началом какого-то дела, призывая Святого Духа в помощь. Также она звучит в начале молебных пений и в составе богослужений в храмах.

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"Царю Небесный" можно читать дома и в церкви. В период с литургии Великой Субботы до Всенощного бдения Пятидесятницы ее читать не принято.

Эту древнюю молитву также называют Трисвятая песнь и читают три раза, во славу Триединого Бога.

Эта молитва – мольба и благодарность всей Пресвятой Троице и каждому из Ее Лиц: к Богу Отцу, чтобы Он очистил наши грехи; к Богу Сыну, чтобы Он простил наши беззакония; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил наши немощи. Слова "имене Твоего ради" адресуются ко всей Троице, поскольку Бог един.

Девушка, мечтающая выйти замуж, может попросить заступничества у высших сил в День Святой Троицы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие травы нельзя святить на Троицу, а какие можно. О главных традициях и запретах этого большого праздника читайте в нашем материале.