Международный день сна: 10 интересных фактов о важнейшей функции организма

Каждую пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается Всемирный день сна, который был учрежден в 2008 году по инициативе Международной ассоциации медицины сна. В 2021 году эта дата приходится на 19 марта.

По статистике от бессонницы страдает около 10% населения развитых стран, а каждый второй взрослый человек на планете испытывает один или несколько симптомов расстройства сна. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал 10 интересных фактов на эту важную тему.

По рекомендациям Национального фонда сна США, здоровым взрослым (18-64 года) необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки, новорожденным (0-3 месяца) – 14-17 часов, младенцам (4-11 месяцев) – 12-15 часов, детям 1-2 лет – 11-14 часов, дошкольникам (3-5 лет) – 10-13 часов, школьникам (6-13 лет) – 9-11 часов, подросткам (14-17 лет) – 8-10 часов. Норма сна у людей старше 65 лет – от 7 до 8 часов в сутки.

Согласно исследованиям, некоторые люди благодаря мутации в гене DEC2 способны полностью высыпаться за четыре часа ночного сна. При этом каких-либо побочных эффектов от такого короткого сна у них не было найдено.

Таких людей – не более 5% на всей планете. Большинству взрослых людей нужно 8 часов сна. Но около 30% не позволяют себе спать более шести часов в ночь.

Сон на выходных не поможет исправить ущерб от недели бессонных ночей, выяснили ученые из Университета Колорадо. Достаток часов сна действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу "оси стресса" (гипоталамус – гипофиз – надпочечники). Однако если человек вновь продолжит спать меньше положенного, все негативные последствия вернутся.

Врачи подчеркивают, что достаточное количество сна необходимо ежедневно, причем желательно ложиться и вставать в одно и то же время.

Недостаток одного часа сна отражается на состоянии организма в течение еще четырех дней.

Хроническое недосыпание может провоцировать набор веса – из-за снижения уровня гормона насыщения лептина и роста уровня гормона аппетита грелина.

Алкоголь не улучшает, а ухудшает качество сна. Сначала он действительно тормозит работу мозга и снимает тревожность. Однако затем мозг возбуждается и не вступает в фазу глубокого сна, при которой он может преодолеть негативные эмоции и трезво оценивать события. При этом также возрастает риск апноэ, а почки прекращают поглощать воду назад – в результате хочется пить и в туалет.

Чтобы быстрее засыпать, необходимы физические нагрузки. Не стоит проводить время перед сном за экранами гаджетов: их синий свет, по данным ученых, препятствует образованию гормона сна мелатонина. Попробуйте также открыть окна и задвинуть шторы – прохладный свежий воздух и темнота помогут погрузиться в глубокий сон, отмечают в Национальном институте здоровья США.

Продукты для хорошего сна – вишни, помидоры (содержат рекордное количество мелатонина), нут (содержит аминокислоту триптофан, из которой образуются мелатонин и гормон настроения серотонин), чай с ромашкой, мелиссой, мятой, белый чай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование установило, что гетеросексуальные пары, которые спят вместе, имеют более крепкий сон, чем люди, которые спят отдельно.