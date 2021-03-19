Международный день сна: 10 интересных фактов о важнейшей функции организма
Каждую пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается Всемирный день сна, который был учрежден в 2008 году по инициативе Международной ассоциации медицины сна. В 2021 году эта дата приходится на 19 марта.
По статистике от бессонницы страдает около 10% населения развитых стран, а каждый второй взрослый человек на планете испытывает один или несколько симптомов расстройства сна. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал 10 интересных фактов на эту важную тему.Факты о сне
По рекомендациям Национального фонда сна США, здоровым взрослым (18-64 года) необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки, новорожденным (0-3 месяца) – 14-17 часов, младенцам (4-11 месяцев) – 12-15 часов, детям 1-2 лет – 11-14 часов, дошкольникам (3-5 лет) – 10-13 часов, школьникам (6-13 лет) – 9-11 часов, подросткам (14-17 лет) – 8-10 часов. Норма сна у людей старше 65 лет – от 7 до 8 часов в сутки.
Согласно исследованиям, некоторые люди благодаря мутации в гене DEC2 способны полностью высыпаться за четыре часа ночного сна. При этом каких-либо побочных эффектов от такого короткого сна у них не было найдено.
Таких людей – не более 5% на всей планете. Большинству взрослых людей нужно 8 часов сна. Но около 30% не позволяют себе спать более шести часов в ночь.
Сон на выходных не поможет исправить ущерб от недели бессонных ночей, выяснили ученые из Университета Колорадо. Достаток часов сна действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу "оси стресса" (гипоталамус – гипофиз – надпочечники). Однако если человек вновь продолжит спать меньше положенного, все негативные последствия вернутся.
Врачи подчеркивают, что достаточное количество сна необходимо ежедневно, причем желательно ложиться и вставать в одно и то же время.
Недостаток одного часа сна отражается на состоянии организма в течение еще четырех дней.
Хроническое недосыпание может провоцировать набор веса – из-за снижения уровня гормона насыщения лептина и роста уровня гормона аппетита грелина.
Алкоголь не улучшает, а ухудшает качество сна. Сначала он действительно тормозит работу мозга и снимает тревожность. Однако затем мозг возбуждается и не вступает в фазу глубокого сна, при которой он может преодолеть негативные эмоции и трезво оценивать события. При этом также возрастает риск апноэ, а почки прекращают поглощать воду назад – в результате хочется пить и в туалет.
Чтобы быстрее засыпать, необходимы физические нагрузки. Не стоит проводить время перед сном за экранами гаджетов: их синий свет, по данным ученых, препятствует образованию гормона сна мелатонина. Попробуйте также открыть окна и задвинуть шторы – прохладный свежий воздух и темнота помогут погрузиться в глубокий сон, отмечают в Национальном институте здоровья США.
Продукты для хорошего сна – вишни, помидоры (содержат рекордное количество мелатонина), нут (содержит аминокислоту триптофан, из которой образуются мелатонин и гормон настроения серотонин), чай с ромашкой, мелиссой, мятой, белый чай.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование установило, что гетеросексуальные пары, которые спят вместе, имеют более крепкий сон, чем люди, которые спят отдельно.