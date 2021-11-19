Международный день мужчин 2021: поздравления и открытки с пожеланиями

В пятницу, 19 ноября, отмечается Международный день мужчин. Этот праздник посвящен признанию и чествованию культурных, политических и социально-экономических достижений представителей "сильного" пола.

Кроме того, организаторы делают акцент на гендерной дискриминации, сохранении мужского здоровья и огромном влиянии мужчины на семью и воспитание детей. Впервые этот день отметили на островах Тринидад и Тобаго в 1999 году, а на сегодняшний день он официально признан в более 50 странах мира и имеет поддержку ООН и ЮНЕСКО. К празднику мужчин OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео, картинок и открыток с пожеланиями.

Видео дня

Мій коханий чоловік, сьогодні,

В прекрасне свято – День чоловіків,

Тебе від серця я вітаю,

Адже у світі ти такий один!

За ласку та кохання,

Від серця дякую тобі.

Завжди щасливим будь й здоровим,

Адже ти гідний кращих слів.

***

Я тебя, любимый, обнимаю,

С Международным днем мужчины поздравляю.

Этот праздник точно твой –

Настоящий ты мужчина и герой!

***

Коханий чоловік, я завжди говорила

Тобі, але сьогодні ще раз повторю:

Ти найпрекрасніший, бажаний, красивий,

І дуже тебе я, звісно, люблю,

Сьогодні всесвітнє, чудове свято,

Тебе з ним привітати дуже я хочу,

Нехай День чоловіків тобі радість подарує,

І все тобі буде завжди під силу!

***

Дорогой, поздравляю тебя с Днем мужчин и хочу пожелать всегда оставаться моим отважным героем и самым желанным мужчиной. Пусть путь к твоим целям будет беспрепятственным, а лестница к успеху – устойчивой и прочной.

***

Милий мій, коханий чоловік, вітаю тебе з Міжнародним днем чоловіків і хочу побажати не знати розпачу та невдачі, завжди прагнути успіху та мрій, вірити в себе та залишатися щасливим та чудовим чоловіком.

Серед усіх чоловіків

Ти, тату, найкращий,

І звичайно у світі

Найкращий чоловік для мами.

З Міжнародним днем чоловіків

Тебе ми вітаємо,

І всіх благ на світі

Ми тобі бажаємо.

Бажаємо, щоб додому

Ти бадьорим повертався,

Найкращим у світі

Татком залишався.

***

Папу с Днем мужчин я поздравляю,

Знай, что я тебя люблю и уважаю.

Будь всегда здоровым и счастливым

Мужественным, умным, справедливым.

Чтобы все в работе получалось,

И вообще все в жизни удавалось.

Ты во многом для меня пример

Отношений, воспитания и манер!

***

Найкращого чоловіка в світі

Знаю дуже я давно,

Це мій улюблений тато,

Він завжди-завжди зі мною,

Я татуся вітаю

З Міжнародним днем чоловіків,

І тільки щастя я йому бажаю,

Розуміння, здоров’я та сил!

***

Милый папа, поздравляю тебя с Днем мужчин и желаю не знать отчаяния и неудач, всегда стремиться к успеху и мечтам, верить в себя и искренне любить свою семью, оставаться счастливым и замечательным мужчиной!

***

Дорогоцінний тату, з Днем чоловіків! Ти найособливіший, найулюбленіший, і, звичайно ж, найкращий. Бажаю тобі міцного здоров'я, цікавого, різноманітного дозвілля, щастя та виконання всіх твоїх заповітних мрій!

Дорогой и любимый брат, сегодня я хочу поздравить тебя с Международным днем мужчин. Желаю никогда и ничего не бояться, всегда держаться стойко и уверенно в любой жизненной ситуации и быть настоящим мужчиной в каждом поступке. Сил тебе, радости, счастья и любви!

***

Вітаю із Міжнародним днем чоловіків улюбленого брата. Молодий і відважний хлопець, ти точно станеш чоловіком, який здатен перевернути цей світ і зробити його кращим, який завжди буде для мене вірною підтримкою та опорою. Бажаю тобі здоров'я, сил, цілеспрямованості, успіхів та справжніх подвигів.

Отметим, 6 ноября отмечался еще один мужской праздник – Всемирный день мужчин, который появился по инициативе первого президента СССР Михаила Горбачева.

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По материалам: pozdravok.ru.