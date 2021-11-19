Международный день мужчин 2021: поздравления и открытки с пожеланиями
В пятницу, 19 ноября, отмечается Международный день мужчин. Этот праздник посвящен признанию и чествованию культурных, политических и социально-экономических достижений представителей "сильного" пола.
Кроме того, организаторы делают акцент на гендерной дискриминации, сохранении мужского здоровья и огромном влиянии мужчины на семью и воспитание детей. Впервые этот день отметили на островах Тринидад и Тобаго в 1999 году, а на сегодняшний день он официально признан в более 50 странах мира и имеет поддержку ООН и ЮНЕСКО. К празднику мужчин OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео, картинок и открыток с пожеланиями.
Мій коханий чоловік, сьогодні,
В прекрасне свято – День чоловіків,
Тебе від серця я вітаю,
Адже у світі ти такий один!
За ласку та кохання,
Від серця дякую тобі.
Завжди щасливим будь й здоровим,
Адже ти гідний кращих слів.
***
Я тебя, любимый, обнимаю,
С Международным днем мужчины поздравляю.
Этот праздник точно твой –
Настоящий ты мужчина и герой!
***
Коханий чоловік, я завжди говорила
Тобі, але сьогодні ще раз повторю:
Ти найпрекрасніший, бажаний, красивий,
І дуже тебе я, звісно, люблю,
Сьогодні всесвітнє, чудове свято,
Тебе з ним привітати дуже я хочу,
Нехай День чоловіків тобі радість подарує,
І все тобі буде завжди під силу!
***
Дорогой, поздравляю тебя с Днем мужчин и хочу пожелать всегда оставаться моим отважным героем и самым желанным мужчиной. Пусть путь к твоим целям будет беспрепятственным, а лестница к успеху – устойчивой и прочной.
***
Милий мій, коханий чоловік, вітаю тебе з Міжнародним днем чоловіків і хочу побажати не знати розпачу та невдачі, завжди прагнути успіху та мрій, вірити в себе та залишатися щасливим та чудовим чоловіком.
Серед усіх чоловіків
Ти, тату, найкращий,
І звичайно у світі
Найкращий чоловік для мами.
З Міжнародним днем чоловіків
Тебе ми вітаємо,
І всіх благ на світі
Ми тобі бажаємо.
Бажаємо, щоб додому
Ти бадьорим повертався,
Найкращим у світі
Татком залишався.
***
Папу с Днем мужчин я поздравляю,
Знай, что я тебя люблю и уважаю.
Будь всегда здоровым и счастливым
Мужественным, умным, справедливым.
Чтобы все в работе получалось,
И вообще все в жизни удавалось.
Ты во многом для меня пример
Отношений, воспитания и манер!
***
Найкращого чоловіка в світі
Знаю дуже я давно,
Це мій улюблений тато,
Він завжди-завжди зі мною,
Я татуся вітаю
З Міжнародним днем чоловіків,
І тільки щастя я йому бажаю,
Розуміння, здоров’я та сил!
***
Милый папа, поздравляю тебя с Днем мужчин и желаю не знать отчаяния и неудач, всегда стремиться к успеху и мечтам, верить в себя и искренне любить свою семью, оставаться счастливым и замечательным мужчиной!
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Дорогоцінний тату, з Днем чоловіків! Ти найособливіший, найулюбленіший, і, звичайно ж, найкращий. Бажаю тобі міцного здоров'я, цікавого, різноманітного дозвілля, щастя та виконання всіх твоїх заповітних мрій!
Дорогой и любимый брат, сегодня я хочу поздравить тебя с Международным днем мужчин. Желаю никогда и ничего не бояться, всегда держаться стойко и уверенно в любой жизненной ситуации и быть настоящим мужчиной в каждом поступке. Сил тебе, радости, счастья и любви!
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Вітаю із Міжнародним днем чоловіків улюбленого брата. Молодий і відважний хлопець, ти точно станеш чоловіком, який здатен перевернути цей світ і зробити його кращим, який завжди буде для мене вірною підтримкою та опорою. Бажаю тобі здоров'я, сил, цілеспрямованості, успіхів та справжніх подвигів.Открытки и картинки ко Дню мужчин
Отметим, 6 ноября отмечался еще один мужской праздник – Всемирный день мужчин, который появился по инициативе первого президента СССР Михаила Горбачева.
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По материалам: pozdravok.ru.