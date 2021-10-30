Эмоциональный абьюз: как понять, что вы находитесь в токсических отношениях. Отвечает психолог

На Netflix бьет рекорды по просмотрам новый сериал "Уборщица: история матери-одиночки", посвященный проблеме психологического насилия в семье. Многие, как и главная героиня Алекс, утешают себя тем, что, если муж не поднимает руку, значит, насильника можно оправдать.

Но это не так. Психотерапевт и семейный психолог Алена Щербань рассказала специально для OBOZREVATEL, как понять, что вы находитесь в токсических отношениях и что делать, если ваш партнер – психологический абьюзер.

По словам Алены, жертвой психологического насилия можно стать из-за детских травм. К примеру, если мама или папа поднимали руку на девочку, то большая вероятность, что в своей жизни она выберет мужчину, который так или иначе будет проявлять к ней физическое или эмоциональное насилие.

Видео дня

При этом психологическое насилие могут применять как мужчины, так и женщины по отношению друг к другу. Также часто такое насилие применяется к детям.

"Наша психика так устроена, что мы стремимся к комфортной среде. Комфортной – не значит хорошей или лучшей. Комфортной – значит привычной. И если человек вырос в среде, где существует эмоциональное насилие, следовательно, он будет обустраивать такое же поле вокруг себя и во взрослом возрасте", – объясняет эксперт.

Щербань говорит, что на осознание проблемы может уйти несколько лет психотерапии, поскольку проявления психологического или эмоционального насилия почти незаметны.

Кроме того, Алена утверждает, что человек, совершающий психологическое насилие, получает безграничный контроль в отношениях, из-за чего жертва чаще всего может даже не замечать наличие проблемы.

"Люди, которые долго подвергались эмоциональному насилию, в будущем рискуют столкнуться с тревожными расстройствами, депрессией, хроническими болями. Возможно, они могут злоупотреблять какими-то психоактивными веществами, алкоголем или наркотиками, например", – предупреждает психолог.

Поэтому важно как можно раньше выявить признаки токсического отношения к себе и поставить точку в общении с абьюзером.

1. Жалость к партнеру, несмотря на то, что он причиняет вам боль

Алена Щербань объясняет, что эмоциональные абьюзеры очень часто являются мастерами манипуляций. Они могут причинять вам боль, и в то же время заставлять думать, что это ваша вина.

Таким образом жертвы эмоционального насилия очень часто игнорируют действия своих обидчиков, потому что они кажутся несчастными, отвергнутыми, брошенными.

2. Страх разозлить партнера

Если вы постоянно заискиваете перед своим партнером, стараетесь его не злить, тщательно подбираете слова в разговоре, то это означает, что вы смирились со своей второстепенной ролью.

Еще один признак, если у вас появляется желание извиниться перед партнером, даже если вы ничего плохого не сделали. Эмоциональные насильники могут слишком часто обвинять своих жертв без видимых причин и со временем жертвы сами о себе начинают думать, что они глупые, эгоистичные или вообще никуда не годятся.

3. Искажение восприятия реальности или газлайтинг

Газлайтинг проявляется, когда ваш партнер пытается повлиять на восприятие реальности. Он отрицает или искажает происходящее, которое было на самом деле. Он может говорить "да что ты придумываешь, такого не было" или "я никогда не делал и не говорил этого". Со временем такие заявления внушают неуверенность в себе, и жертва бессознательно начинает соглашаться.

4. Постоянный контроль

По словам психолога, когда партнер требует вечно отчитываться или пробует ограничить в чем-то, что вы, по его мнению, должны заслужить, он пытается установить полный контроль над вашей жизнью. Это признак нарушения границ и эмоционального насилия.

5. Пассивная агрессия

Она проявляется, например, когда партнер в вашу сторону говорит обидные слова, но маскирует их под шутку. Также когда он постоянно обесценивает ваши достижения, делает унизительные замечания или отказывается признавать ваши сильные стороны.

6. Игра на контрастах

Насильник может играть на контрастах: сначала какое-то время он очень нежный, теплый, источающий любовь, а потом неожиданно становится холодным и недоступным. Со временем это может превратить независимого человека в очень беспокойного и тревожного.

Алена Щербань подытожила, что если вы сталкиваетесь с обесцениваем, контролем, газлайтингом, игнорированием, изоляцией, шантажом или запугиванием в отношениях, то это говорит о том, что вы находитесь в поле психологического насилия.

По словам эксперта, какой бы ни была форма психологического насилия, нужно понимать, что справиться с насилием находясь в отношениях с насильником почти невозможно.

"Сначала нужно выйти из ситуации насилия, и только потом уже разбираться. Выйти – в прямом смысле слова: уйти, убежать, исчезнуть из его поля зрения. Если вы будете находиться рядом, то насильник будет проявлять такие же формы насилия, которые он делал и раньше", – предупреждает Алена.

Психолог рекомендует в качестве профилактики эмоционального насилия, развить в себе два необходимых умения: критически мыслить и доверять своим чувствам. Первое может помочь распознать вовремя психологическое насилие, а второе – понять, когда что-то происходить не так.

Также следует не бояться попросить помощи у близких и обратиться к профессиональному психологу.

"Важно помнить, что просить о помощи – не стыдно. Это важная составляющая инстинкта самосохранения", – заключила Алена Щербань.

OBOZREVATEL ранее писал: