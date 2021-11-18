Правило 5 часов: в чем секрет успеха Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Илона Маска

Один из основателей США Бенджамин Франклин просыпался каждое утро на час раньше, чтобы успеть почитать книгу. Это вдохновило Майкла Симмонса, основателя компании Empact, создать правило пяти часов, которое делает день более продуктивным. Сейчас им пользуются люди, имена которых можно прочесть на верхних строчках списка Forbes.

OBOZREVATEL решил разобраться, как работает это правило и почему оно помогает долларовому миллиардеру Биллу Гейтсу ежегодно прочитывать 50 книг.

Идея Майкла Симмонса очень проста и понятна каждому: как бы сильно вы не уставали на работе и каким бы сильным не было желание поспать, нужно ежедневно выделять один час, чтобы узнать что-то новое. Таким образом за рабочую неделю вы получаете пять часов саморазвития.

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"Всю свою взрослую жизнь Бенджамин Франклин всегда выделял около одного часа на обучение. Я называю такой режим правилом пяти часов Франклина: один час на обучение каждый будний день. Он ставил перед собой цели и следил за результатами. Он экспериментировал с новой информацией и задавал себе вопросы по утрам и вечерам", – пишет Симмонс.

Три столпа правила пяти часов.

Что вы слушаете по дороге на работу или домой? Какую музыку? А как насчет аудиокниги? Именно так делают Опра Уинфри, Илон Маск, Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Отсюда получаем первый принцип работы правила пяти часов.

Чтение

Если появляется свободная минута, не открывайте Instagram – откройте книгу. Всегда берите ее с собой. Возможно, вы будете долго стоять в очереди или ехать в общественном транспорте. Выработайте в себе привычку читать хотя бы по 20-30 минут в сутки и увеличивайте это время. Не нравится читать? В помощь придут вышеупомянутые аудиокниги. На тренировке и за рулем – это идеальная альтернатива радио.

Миллиардер Джек Ма, сооснователь Alibaba, говорил что "у читающих людей больше шансов узнать о стратегиях и тактике других индустрий".

Самоанализ

Анализируйте прошлые ошибки и извлекайте из них уроки. Выделите на разговор с собой хотя бы 10-15 минут в день. Выпишите ключевые тезисы в блокнот. Подумайте, какие вопросы можете себе задать в конце дня. Например спросите себя, что важного вы сделали за сегодня и как вам это поможет в будущем.

Эксперименты

Сегодня мы используем почту Gmail только потому, что компания Google в своем время разрешила сотрудникам экспериментировать. Другими словами, эксперимент – это возможность использовать теоретические знания на практике. Он способен показать, что действует, а что нет. Например, если вы прочитали книгу о коллективной работе, можно устроиться куда-то волонтером и проверить полученные сведенья, усилив собственную сноровку.

Чтобы оказаться на стодолларовой купюре, Франклин нашел силы просыпаться раньше, вместо того, чтобы нежиться в кроватке. Возможно, получится и у вас.

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