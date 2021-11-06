Всемирный день мужчин 2021: лучшие открытки и поздравления

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В 2021 году эта дата приходится на 6-е число. Праздник появился по инициативе первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с целью борьбы с дискриминацией "сильного" пола.

Позже идею поддержала ООН, и в 2000-2006 годы в этот день вручалась особая премия для выдающихся мужчин. Примечательно, что в ноябре есть еще один "мужской" праздник – Международный день мужчин, который отмечается 19 ноября и посвящен заботе о мужском здоровье. OBOZREVATEL к особенной дате подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

Желаю мудрости и вдохновения,

И чтоб для счастья было миллион причин.

Видео дня

Пусть будет лучезарным настроение

В прекрасный праздник Дня мужчин!

***

Чоловікам усім хоробрим, сильним,

Діловим, красивим, стильним,

Щирим, надійним, вірним

І у всіх справах "примірним".

Без виключення цього дня

Присвячуємо привітання.

Бути улюбленцями удачі

Побажаєм на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

***

Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.

Быть победителем в судьбе,

Для счастья – множества причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

***

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися міцним, сильним, мужнім, сміливим, рішучим, наполегливим, впевненим, непохитним, справедливим, цілеспрямованим, успішним чоловіком. Будь щасливим і коханим!

***

Наши дорогие мужчины, поздравляем с вашим днем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

***

З Днем чоловіків вітаю найсильнішого, найсміливішого, брутального, але разом з тим найніжнішого, чуйного, доброго та коханого чоловіка. Бажаю, щоб ти завжди йшов до свого успіху, щоб усі питання завжди були успішно розв'язані. Бажаю ніколи не сумувати, справедливо і правильно жити, а головне – пам'ятати, що чоловік – це той, хто завжди відповідає за свої вчинки і за тих, кого він любить. Щастя тобі!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван "самый сексуальный" мужчина 2021 года. По версии журнала People, им является "Капитан Америка" Крис Эванс.

По материалам: pozdravok.ru.