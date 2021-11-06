Всемирный день мужчин 2021: лучшие открытки и поздравления
Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. В 2021 году эта дата приходится на 6-е число. Праздник появился по инициативе первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с целью борьбы с дискриминацией "сильного" пола.
Позже идею поддержала ООН, и в 2000-2006 годы в этот день вручалась особая премия для выдающихся мужчин. Примечательно, что в ноябре есть еще один "мужской" праздник – Международный день мужчин, который отмечается 19 ноября и посвящен заботе о мужском здоровье. OBOZREVATEL к особенной дате подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем мужчин в стихах и прозе
Желаю мудрости и вдохновения,
И чтоб для счастья было миллион причин.
Пусть будет лучезарным настроение
В прекрасный праздник Дня мужчин!
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Чоловікам усім хоробрим, сильним,
Діловим, красивим, стильним,
Щирим, надійним, вірним
І у всіх справах "примірним".
Без виключення цього дня
Присвячуємо привітання.
Бути улюбленцями удачі
Побажаєм на додачу,
Бадьорість духу не втрачати
І в усьому процвітати!
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Пусть будет легкой жизнь всегда,
Не знать, что значит пораженье,
Рука пускай будет тверда,
И правильных всегда решений.
Быть победителем в судьбе,
Для счастья – множества причин,
Удачи, мудрости тебе.
И поздравляю с Днем мужчин!
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Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися міцним, сильним, мужнім, сміливим, рішучим, наполегливим, впевненим, непохитним, справедливим, цілеспрямованим, успішним чоловіком. Будь щасливим і коханим!
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Наши дорогие мужчины, поздравляем с вашим днем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
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З Днем чоловіків вітаю найсильнішого, найсміливішого, брутального, але разом з тим найніжнішого, чуйного, доброго та коханого чоловіка. Бажаю, щоб ти завжди йшов до свого успіху, щоб усі питання завжди були успішно розв'язані. Бажаю ніколи не сумувати, справедливо і правильно жити, а головне – пам'ятати, що чоловік – це той, хто завжди відповідає за свої вчинки і за тих, кого він любить. Щастя тобі!Картинки и открытки ко Дню мужчин
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван "самый сексуальный" мужчина 2021 года. По версии журнала People, им является "Капитан Америка" Крис Эванс.
По материалам: pozdravok.ru.