Названы семь главных мифов о мужских изменах

Измена любимого мужчины – не самая приятная тема, но кто еще может сказать о ней правду, как не психолог. А знать эту правду необходимо, чтобы не остаться "у разбитого корыта" с упавшей самооценкой, виня себя в произошедшем.

Об этом пишет популярная в соцсетях семейный психолог Ольга в своем "Блоге доброй ведьмы" в Instagram. Специалист рассказала о семи распространенных мифах об изменах.

Можно любить и изменять, а можно быть верным, не любя. Любовь и верность – понятия не сопоставимые даже у женщин. А мужчины, конечно, будут говорить своей избраннице обратное. "Хотя некоторые хитрецы и скажут правду с определённой целью", – отмечает психолог.

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Количество измен, когда мужчине чего-то не достает в отношениях, и когда он полностью доволен своей супругой, но тем не менее изменяет ей, приблизительно одинаково.

Большинство мужчин, которые втайне изменяют своим женам, бесспорно, очень боятся, что их разоблачат, но в то же время уверены, что попадаются только идиоты, а они – уж точно нет.

В таком случае виноваты все трое, в том числе любовница. Вопрос лишь в соотношении. Любовница виновата на 10%, жена – на 20%, а сам изменщик – на оставшиеся 70%.

Это не правда. Если в отношениях есть проблемы, мужчина должен не идти налево, а сказать о них жене, помочь, попытаться решить, и если уже все безуспешно, тогда развестись. Все остальное от лукавого.

Отчасти это так. Но, к сожалению, ни один даже самый добропорядочный и верный мужчина не застрахован от того, что некая женщина станет для него искушением, которому он не в силах будет противостоять.

Скорее всего, спал. А если и не спал, то не потому, что не хотел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог рассказала, как определить, что потенциальный партнер с сайта знакомств не подходит. Она порекомендовала задать несколько правильных вопросов.