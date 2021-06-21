Летнее солнцестояние 2021: что категорически нельзя делать в самый длинный день года

День летнего солнцестояния в 2021 году наступает в понедельник, 21 июня. Наши предки считали его магическим временем, с которым были связаны различные обряды и обычаи.

Так, в старину в летнее солнцестояние отмечался языческий праздник Купала. Что нужно и что нельзя делать в эту особенную дату, рассказывает OBOZREVATEL.

Летнее солнцестояние – это момент, когда наклон оси вращения Земли по направлению к Солнцу приобретает минимальное значение. Оно выпадает на самый длинный день и самую короткую ночь в году, когда Солнце поднимается на свою самую высокую точку над горизонтом.

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Зависимо от смещения календаря, день летнего солнцестояния выпадает на 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 мая – в Южном.

Наши предки считали, что на Купала обязательно нужно искупаться, а детям – попрыгать через крапиву. При этом действе нельзя было оглядываться, "чтобы ведьма не догнала", которая, по поверью, всегда под видом обычной женщины присутствовала на празднике. Молодые парни и девушки в этот день обливали друг друга водой.

Астрологи советуют день летнего солнцестояния наполнить позитивом, простить всех недоброжелателей, поблагодарить жизнь за все доброе. Также полезно составить карту желаний.

Кроме того, рекомендуется выехать с близкими людьми на природу или к водоему. Причем считается, что цвет одежды в этот день должен быть светлым.

Категорически не рекомендуется 21 июня допускать негатив в помыслах и поступках, конфликтовать и обижать окружающих, повышать голос, лениться, плакать и предаваться унынию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Марина Скади рассказала, как использовать магическую дату летнего солнцестояния – самый длинный день в году. По ее словам, 21 июня может проявиться особенная привязанность к дому, родителям, семье и детям.

Напомним также, 21 июня в Украине и других странах мира отмечается большой церковный праздник – День Святого Духа. Любая работа сегодня – под запретом.