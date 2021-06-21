День Святого Духа 2021: что строго нельзя делать в большой православный праздник

В понедельник после Троицы, 21 июня, православные в Украине и других странах мира отмечают День Святого Духа, или, по-народному, Духов день. Это особенный церковный праздник, который посвящен прославлению третьей ипостаси Триединого Бога – Святого Духа.

Троица и Духов день в православии – единое празднество Пятидесятницы – Сошествия Духа Святого, произошедшего на 50-й день после Пасхи. О главных традициях и запретах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День Святого Духа – один из древнейших в христианстве праздников, который был установлен в память о явлении Святого Духа в Иерусалиме на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.

Именно это событие явило попечение Триединого Бога о мире: Бог-Отец создает его, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог – Святой Дух освящает мир через церковь.

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После Сошествия Святого Духа на апостолов ученики Иисуса Христа стали говорить на разных языках и отправились проповедовать слово Божье в разные уголки мира. В этот день верующие также отмечают рождение церкви.

В Духов день верующие посещают великую вечерню в церкви, во время богослужения читается молитва Святому Духу. Прочесть ее можно и дома перед иконой, причем начинать молиться можно уже вечером в Троицу.

У Бога верующие просят о здоровье для близких и об упокоении душ умерших. В День Святого Духа необходимо искренне раскаяться в прегрешениях, а также не отказывать в помощи просящим и нуждающимся. Праздник отмечают в кругу семьи, отложив второстепенные дела на потом.

Зеленые праздники – одни из важнейших дней в церковном календаре. В Духов день запрещена любая работа – рекомендуется уделить время молитве, помощи близким и духовному труду над собой.

21 июня нельзя шить, убирать, стирать, работать в саду и огороде и заниматься прочей суетой по хозяйству. При этом в церкви отмечают, что, если обстоятельства не позволяют отказаться от работы, грехом это не считается.

Намного важнее в этот большой праздник не делать зла и никому его не желать, не злиться, не обижать окружающих, не спорить с ними, не сквернословить и не обращаться к языческим обрядам. Также не нужно в Духов день посещать кладбище – в такой светлый праздник нельзя предаваться унынию.

По погоде в Духов день определяют, каким будет все лето.

Начиная с Духова дня тепло даже из-под земли идет.

До Свята-Духа не снимай кожуха.

Придет Свят-Духов день, – будет на дворе, как на печке.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на июнь 2021 года. В Украине в первый месяц лета отмечают несколько важных праздников. Также ранее были названы главные молитвы Троицы.