Когда дарить подарки на Новый год: традиции и советы

Одна из главных традиций в Новый год – дарить друг другу подарки. По этой причине праздник особенно любят дети, которым гостинцы приносит сказочный персонаж Дед Мороз.

О том, когда лучше всего вручать подарки и как правильно это сделать, рассказывает OBOZREVATEL.

Конкретных правил относительно времени, когда следует дарить подарок ребенку, не существует, поэтому рекомендуется отталкиваться от обстоятельств и возраста. Обычно подарки готовят заранее и незаметно кладут под новогоднюю елку, чтобы не пошатнуть веру ребенка в сказку.

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Многие семьи дарят подарки детям в ночь с 30 на 31 декабря, чтобы утром 31 декабря ребенок уже получил свой презент. В этом случае конфеты и игрушки помогут скрасить день без повышенного внимания взрослых, занятых предпраздничными хлопотами.

Другие семьи дарят подарки в ночь с 31 декабря на 1 января, поскольку именно 1-го числа начинается новый год. Их можно положить на подоконник, под елку или пригласить аниматоров Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они лично вручили гостинцы ребенку.

Положить подарки под елку можно непосредственно ночью, когда дети заняты бенгальскими огнями и прочими развлечениями.

Взрослым, как правило, подарки дарят во время новогоднего застолья, когда часы уже пробили двенадцать ударов. Можно передать из рук в руки или также предварительно оставить под елкой, подписав коробки, чтобы не возникло путаницы.

Если дети сидят за столом вместе со взрослыми, вручить сюрпризы им можно в этот же момент. В целом, подарки можно дарить в любое время 30, 31 декабря и 1 января – главное учесть возраст, интересы и особенности человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить на Новый год родителям, детям, подруге, другу, любимому мужу или жене. О том, как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось, читайте в материале по ссылке.