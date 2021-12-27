Какие страны не празднуют Новый год 1 января

Для большинства людей привычно отмечать Новый год именно 1 января, но в некоторых странах мира эта традиция отсутствует или даже запрещена законом.

OBOZREVATEL рассказывает, где и по каким причинам не отмечают этот праздник.

В Израиле Новый год отмечается по лунному календарю, поэтому он приходится на конец сентября – начало октября. Он называется Рош ха-Шана и традиционно не может выпадать на воскресенье, среду или пятницу. Празднование 1 января здесь не запрещено, но это считается обычным рабочим днем.

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В Саудовской Аравии ситуация кардинально отличается и отмечать Новый год 1 января здесь запрещено на законодательном уровне. Более того, местная полиция контролирует, чтобы в продаже не было ни одной новогодней атрибутики. На улице даже нельзя демонстрировать радость по поводу этого международного праздника.

Причиной столь строгих запретов являются религиозные догмы. Аналог Нового года в этой стране отмечается по лунному календарю, приходящемуся на день весеннего равноденствия 21 марта.

Подобную картину можно наблюдать и в Иране. В этой стране используется персидский календарь, поэтому Новый год здесь отмечается 22 марта в праздник Новруз. По такому же принципу Новый год встречают в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане, которые также живут по персидскому календарю.

В Китае Новый год считается государственным праздником и выходным, но отмечается он не 1 января. Его празднуют по лунному календарю во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. То есть эта дата может приходиться на один из дней с 21 января по 21 февраля.

Этот праздник отмечается фейерверками и массовыми мероприятиями. Однако и 1 января объявлено в Китае выходным, хотя больших гуляний в этот день здесь нет. Но в столице и некоторых городах, где чувствуется веяние западных традиций, люди тоже могут собираться на площадях и устраивать массовые гуляния. Хотя конечно же они уступают в розмахе их национальному празднику.

В Бангладеш тоже нет громких празднований 1 января. В этой стране отмечают Бенгальский Новый год, который наступает 14 апреля. Традиционно в этот день устраиваются концерты и культурные мероприятия. К этому дню готовятся очень тщательно: одеваются в самую изысканную одежду, собираются вместе с родными и посещают храмы. В некоторых городах фестивали могут быть действительно впечатляющими.

Для Индии характерно огромное культурное разнообразие, которым она обязана значительному количеству проживающих здесь этносов. По этой причине Новый год здесь отмечается в разное время. На государственном уровне этот праздник отмечается по лунному календарю 22 марта. Однако в некоторых штатах эта традиция отличается.

К примеру, в штате Керала его празднуют 13 апреля, а на юге Индии праздник отмечают в середине осени.

Во Вьетнаме Новый год – это очень важный праздник, который носит название Тет. Его отмечают по лунному календарю, как и в Китае эта дата приходится на конец января – начало февраля, но не всегда совпадает. Это считается семейным и громким праздником.

Вьетнамцы пытаются провести его в кругу родных, а масштабные празднования впечатляют и могут затянуться на целую неделю.

Несмотря на то, что в Южной Корее 1 января объявлен выходным, для местных есть более важный праздник. Корейский Новый год называется Соллаль – Корейский Новый год, который отмечают по лунно-солнечному календарю. Традиционно эта дата выпадает на начало февраля.

Это действительно важный для каждого корейца праздник. Местные наряжаются в национальную одежду, готовят традиционные блюда, собираются со своими родными и чествуют своих предков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новый год – один из самых древних праздников – отмечается во всем мире. Причем в некоторых странах его празднуют довольно необычно. Так, например, в Италии принято выбрасывать старые вещи из окон, а во Франции – обсыпать друг друга конфетами.