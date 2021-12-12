В Киеве в тестовом режиме зажгли новогоднюю елку. Фото и видео

Анна Паскевич
Общество
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Новогодняя елка в Киеве 2022

В Киеве в тестовом режиме зажглась главная елка Украины, установленная на Софийской площади. Ее украсили разноцветной иллюминацией, которая видна на входе в новогодний городок со стороны Владимирской улицы.

В воскресенье, 12 декабря, продолжаются работы по оформлению праздничной ели. В частности, коммунальщики завершают развешивать елочные шары.

В Киеве в тестовом режиме зажглась главная елка Украины

Планируется, что полностью елка будет украшена ко вторнику, 14 декабря, а официально зажгут ее по традиции в День Святого Николая 19 декабря, при участии мэра Киева Виталия Кличко.

Видео дня
12 декабря продолжаются работы по оформлению праздничной ели

Как рассказал УНН Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, отвечающей за организацию новогодних мероприятий, верхушку главной елки Украины украсит земной шар, а над ним будет размещена звезда.

Верхушку главной елки Украины украсит земной шар, а над ним будет звезда

Тематика новогодней локации в 2022 году – Рождественская чудо-ночь.

Коммунальщики завершают развешивать елочные шары

Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет открыт рождественский ярмарочный городок.

Тематика новогодней локации в 2022 году – Рождественская чудо-ночь
Новогодняя ель на Софийской площади
Главная елка Украины официально загорится в День святого Николая
Планируется, что полностью елка будет украшена ко вторнику, 14 декабря
Главную елку Украины украсили разноцветной иллюминацией

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова украинцев ждут продолжительные выходные. О праздничных и нерабочих днях в 2022 году читайте в материале.

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