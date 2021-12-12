В Киеве в тестовом режиме зажгли новогоднюю елку. Фото и видео

В Киеве в тестовом режиме зажглась главная елка Украины, установленная на Софийской площади. Ее украсили разноцветной иллюминацией, которая видна на входе в новогодний городок со стороны Владимирской улицы.

В воскресенье, 12 декабря, продолжаются работы по оформлению праздничной ели. В частности, коммунальщики завершают развешивать елочные шары.

Планируется, что полностью елка будет украшена ко вторнику, 14 декабря, а официально зажгут ее по традиции в День Святого Николая – 19 декабря, при участии мэра Киева Виталия Кличко.

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Как рассказал УНН Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, отвечающей за организацию новогодних мероприятий, верхушку главной елки Украины украсит земной шар, а над ним будет размещена звезда.

Тематика новогодней локации в 2022 году – Рождественская чудо-ночь.

Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет открыт рождественский ярмарочный городок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова украинцев ждут продолжительные выходные. О праздничных и нерабочих днях в 2022 году читайте в материале.