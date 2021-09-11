Головосек 2021: что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

В субботу, 11 сентября, православная церковь Украины отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день, который входит в число великих праздников, верующие вспоминают о мученической смерти Иоанна Крестителя и соблюдают строгий пост.

В народном календаре скорбная дата известна под названием Головосек. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Мученическая смерть Иоанна Крестителя описана в трех из четырех Евангелий. Согласно Евангелию от Марка, совершив Крещение Иисуса Христа, Иоанн Предтеча продолжил пророчествовать, обличая греховность людей и призывая их покаяться и спастись через веру в Сына Божьего.

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В частности, он открыто осуждал поступок тетрарха Галилеи Ирода, который отобрал у своего брата жену Иродиаду и женился на ней. За это святого бросили в тюрьму, но оставляли в живых, поскольку Ирод боялся казнить почитаемого народом пророка.

На дне рождения тетрарха дочь Иродиады Саломея сумела угодить Ироду танцем, и тот в награду пообещал ей все, что она захочет. Тогда, по наущению матери, она попросила отрубленную голову пророка Предтечи на блюде. Ирод был опечален, но исполнил обещание.

Тело святого было погребено его учениками в городе Севастия, а голову, которую Иродиада, надругавшись, бросила в грязное место, – в сосуде на Елеонской горе. Это произошло в 32 году после Рождества Христова.

День Усекновения главы Иоанна Предтечи входит в число великих православных праздников, но, в то же время, посвящен скорби. Священнослужители рекомендуют 11 сентября соблюдать строгий пост, исключив из меню алкоголь, мясо, яйца, молоко и рыбу, и сходить на богослужение.

Вечером верующие посещают вечернюю литургию, а также обращаются к пророку с молитвами утром следующего дня. У святого просят о заступничестве для детей, избавлении от болезней головы, защите от врагов.

В народе Головосек считается одним из опаснейших дней года. Говорят, что рожденный в этот день будет несчастлив, а рана, полученная 11 сентября, не заживет.

Считается, что на Усекновение главы Иоанна Предтечи категорически нельзя ничего резать и вообще брать в руки острые и режущие предметы.

Также, по поверью нельзя в этот день употреблять круглые или красные продукты, ставить на стол круглые блюда; стричься, заниматься рукоделием, работой по дому и на земле; участвовать в шумных развлечениях, веселиться, петь, танцевать.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал молитвы Иоанну Крестителю. 11 сентября верующие просят святого о защите детей, об исцелении от болезней, успокоении души и избавлении от алкоголизма.