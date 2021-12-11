Гадания на Андрея: 5 способов предсказать любовь и замужество

Ночь на Андрея, с 12 на 13 декабря, с дохристианских времен считается особенным временем, когда могут происходить различные мистические вещи. Поэтому издавна существует традиция гадать в канун праздника.

Стоит отметить, что православная церковь выступает категорически против занятий магией, считая их обращением к темным силам. Несмотря на это, гадания очень популярны среди молодых незамужних девушек, которые таким образом пытаются узнать, кем будет их будущий суженый. OBOZREVATEL рассказывает о пяти популярных способах предсказать будущее на Андрея.

Перед сном 12 декабря под подушку кладут мешочек с 12-ю записками. На 11-ти нужно написать разные мужские имена, а 12-ю оставить пустой. Утром вытаскивают одну из записок. Какое имя выпадет – так и будут звать будущего мужа. Если выпал пустой листок – судьба пожелала оставить имя в тайне.

Видео дня

В старину по обуви девушки определяли, кто из них первой выйдет замуж. Каждая снимала с левой ноги сапог и бросала за порог. Чей дальше улетит – та и опередит других или окажется дальше всех от родителей. По носку сапога судили о том, откуда ждать сватов.

Перед сном кладут гребешок под подушку и говорят: "Суженый-ряженый, приди, причеши меня". После этого будущий жених должен присниться во сне.

Девушки брали несколько чашек по числу участниц гадания. В них раскладывали хлеб, соль, лук, сахар, кольцо, пуговицы, деньги, щепки и воду.

Далее следовало с закрытыми глазами выбрать себе чашку. Деньги выпадали к богатой жизни, хлеб – к сытости, лук – на слезы, кольцо – к бракосочетанию, вода – к беременности, соль – к неприятностям, пуговицы – к мастерству, щепки – к теплу, сахар – к веселью.

В миску насыпают фасоль и левой рукой набирают горсть, откладывая по одной и говоря: "В девках сижу – замуж пойду". И так, пока не закончится фасоль.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах в День Андрея Первозванного. Этот праздник посвящен памяти одного из ближайших учеников Иисуса Христа.