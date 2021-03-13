День землеустроителя Украины: поздравления и открытки к празднику
День землеустроителя в Украине в 2021 году выпадает на 13 марта. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1999-м и с тех пор отмечается каждую вторую субботу первого месяца весны.
С ним принято поздравлять всех, кто причастен к политике государства в области использования земель и их учета. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Днем землеустроителя, картинки, открытки и видео с пожеланиями.Стихи, проза и смс в День землеустроителя
З Днем землевпорядника
Сердечно вас вітаю,
У кар'єрі просування
Вам від душі бажаю.
Несе нехай робота
Добро і позитив
І відкриває в долі
Чимало перспектив.
***
Сегодня праздник отмечаем –
День землеустроителя,
Вам счастья личного желаем,
И справедливого руководителя,
Пусть жизнь наполнится теплом,
Глаза пускай искрятся радостью,
Достаток чтоб пришел в ваш дом,
Любовь наполнена чтоб была сладостью!
***
З днем землевпорядника,
Я, друзі, вас вітаю,
Ненудних буднів вам
Я щиро побажаю.
Нехай справа ваша славна
Додасть достатку в домі,
Затишок, добро і щастя
Поселяться у ньому.
***
У День землевпорядника України щиро бажаю успішної діяльності, великих можливостей, збереження земельних ресурсів, чудових ідей, раціонального використання коштів, чистої екології і відмінної роботи.
***
С Днем землеустроителя! Искренне желаю знать толк в землях Украины, без единых сомнений и препятствий делать свою работу с результатом на успех. Здоровья тебе и неутомимого энтузиазма, постоянного потока рациональных идей и легких путей к их реализации.
***
Вітаю з Днем землевпорядника України і хочу побажати тільки гарних земель у роботі, тільки успішних проектів, раціональних рішень і відмінних ідей. Нехай рідні землі годують, нехай під твоїми ногами земля буде стійкою. Бажаю високих результатів в діяльності та багато добрих подій у житті.Картинки и открытки ко Дню землеустроителя
Как сообщал OBOZREVATEL, по закону Украины каждый гражданин имеет право на 2 гектара земли. Хоть прямо в таком праве местные власти не отказывают, в действительности они почти всегда находят причины не отдавать бесплатно участки.
По материалам: pozdravok.ru.