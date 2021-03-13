День землеустроителя Украины: поздравления и открытки к празднику

День землеустроителя в Украине в 2021 году выпадает на 13 марта. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1999-м и с тех пор отмечается каждую вторую субботу первого месяца весны.

С ним принято поздравлять всех, кто причастен к политике государства в области использования земель и их учета. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с Днем землеустроителя, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

З Днем землевпорядника

Сердечно вас вітаю,

У кар'єрі просування

Вам від душі бажаю.

Несе нехай робота

Добро і позитив

І відкриває в долі

Чимало перспектив.

***

Сегодня праздник отмечаем –

День землеустроителя,

Вам счастья личного желаем,

И справедливого руководителя,

Пусть жизнь наполнится теплом,

Глаза пускай искрятся радостью,

Достаток чтоб пришел в ваш дом,

Любовь наполнена чтоб была сладостью!

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З днем землевпорядника,

Я, друзі, вас вітаю,

Ненудних буднів вам

Я щиро побажаю.

Нехай справа ваша славна

Додасть достатку в домі,

Затишок, добро і щастя

Поселяться у ньому.

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У День землевпорядника України щиро бажаю успішної діяльності, великих можливостей, збереження земельних ресурсів, чудових ідей, раціонального використання коштів, чистої екології і відмінної роботи.

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С Днем землеустроителя! Искренне желаю знать толк в землях Украины, без единых сомнений и препятствий делать свою работу с результатом на успех. Здоровья тебе и неутомимого энтузиазма, постоянного потока рациональных идей и легких путей к их реализации.

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Вітаю з Днем землевпорядника України і хочу побажати тільки гарних земель у роботі, тільки успішних проектів, раціональних рішень і відмінних ідей. Нехай рідні землі годують, нехай під твоїми ногами земля буде стійкою. Бажаю високих результатів в діяльності та багато добрих подій у житті.

Как сообщал OBOZREVATEL, по закону Украины каждый гражданин имеет право на 2 гектара земли. Хоть прямо в таком праве местные власти не отказывают, в действительности они почти всегда находят причины не отдавать бесплатно участки.

По материалам: pozdravok.ru.