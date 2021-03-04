Каждый украинец имеет право на бесплатные гектары земли: что для этого нужно

В Украине закон гарантирует: каждый гражданин может бесплатно приватизировать до 2 га земли. И хотя напрямую в таком праве местные власти не отказывают, на практике чиновники находят причины, чтобы не отдавать участки бесплатно.

О том, реально ли получить землю бесплатно и что для этого нужно, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

местные власти отказывают в предоставлении бесплатных участков;

часть земли уже занята, другие участки резервируют;

землю раздавали с нарушениями: выдавали по 2 га сразу в нескольких регионах, передавали через простых украинцев компаниям;

начиная с 1 июля стоимость земли будет стремительно расти (откроется рынок).

Получить землю практически невозможно, хотя такое право есть

Предусмотренные законом "до 2 га" земли для каждого украинца – как бесплатная медицина. По закону она есть, но по факту получить ее крайне сложно. Во-первых, еще на этапе подготовки бумажек окажется, что разработка документации землеустройства обойдется до 30 тыс. грн.

Во-вторых, очень часто местные власти заявляют, что участки уже "зарезервированы", например, за участниками боевых действий. Или же свободных гектаров вообще не осталось. "Стоит сказать честно, если вы сегодня хотите получить бесплатно 2 га земли – лучше откажитесь от идеи. Это требует или огромных усилий, или включения затратных коррупционных механизмов, или обжалования отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому", – рассказал OBOZREVATEL глава комитета по земельному праву Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

Когда местная власть хочет, то гектары находят даже в живописных местах. К примеру, в Славском на Львовщине украинцам из разных регионов бесплатно передали по 2 га, а потом те отдали их посторонней компании для строительства нового курорта. "Пользуясь правом гражданина на бесплатное выделение земли в размере 2 га для ведения сельского хозяйства, оформляли ее на людей компании", – рассказал директор курорта "Захар Беркут" Роман Шийко. Если же особых контактов с местными чиновниками нет, получить участок будет сложно.

В Геокадастре также признают злоупотребления. Они открыто заявляют, что часть украинцев умудрилась получить по 2 га сразу в нескольких регионах. Годами власти раздавали земли, при этом не было единого реестра.

"Геокадастр массово отказывает всем, ссылаясь на то, что у него или нет полномочий, или конкретные земли включены для передачи в коммунальную собственность. Местные советы частично не приняли на баланс земли, частично просто в этом не заинтересованы", – говорит Кобылянский.

Как получить землю

По закону достаточно собрать документы и обратиться к местной власти. Нужно заранее выбрать участок и принести следующие бумаги:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении;

копию паспорта и идентификационного номера.

Всего украинцам положено:

для ведения личного сельского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Учитывая, что уже в июле в Украине запустят рынок земли, постепенно цена каждого "квадрата" будет расти. По предварительным оценкам, стоимость гектара будет колебаться в районе 2-3 тысяч долларов. Но в Раде уверяют, что эта цифра увеличится.

Как рассказал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет больше 5 тысяч евро, а после 2026 года гектар будет стоить свыше 10 тысяч евро. И несмотря на то, что на украинскую землю имеет право каждый гражданин, бесплатно она может достаться только избранным счастливчикам.