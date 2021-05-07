В сети вспомнили, какая писательница ввела моду на вышиванки

Украинская писательница, мама поэтессы Леси Украинки Олена Пчилка стала первой женщиной, которая во времена запретов всего украинского носила вышиванку и ввела ее в моду.

Публикация с соответствующей информацией появилась на странице Лисиця Кицуне в Twitter. Публицистка и этнограф Пчилка также была первой женщиной-академиком, первой женщиной-националисткой и первой женщиной-феминисткой (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ольга Драгоманова (настоящее имя) родилась в семье небогатого помещика Петра Якимовича Драгоманова. Начальное образование она получила дома.

В 1866 году окончила Институт благородных девиц в Киеве.

В 1868 году вышла замуж за Петра Антоновича Косача, с которым вскоре уехала на Волынь, на место его службы, в городок Звягель (сейчас Новоград-Волынский).

В 1871 году у пары родилась девочка, которую назвали Лариса. Впоследствии она стала известной под псевдонимом Леси Украинки. Всего в семье Косачей было двое сыновей и четыре дочери.

Перебравшись с мужем на Волынь, Олена Пчилка начала с энтузиазмом собирать фольклор. Выдала в 1876 году книгу "Украинский народный орнамент". Труд она считала одним из главных жизненных принципов, именно поэтому и выбрала диалектное "пчелка" в качестве псевдонима.

Но тогда женщина отважилась не только на то, чтобы носить украинскую вышиванку. Она также пошла не невероятный в те времена педагогический эксперимент: сына и дочь Пчилка обучала дома, потому что не хотела, чтобы ее детей русифицировали в школах.

Петр Антонович полностью разделял взгляды своей супруги, он всячески помогал ей. В том числе, оставался сам с детьми, когда его жене необходимо было уехать на какое-то время.

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