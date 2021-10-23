День тещи 2021: история праздника, поздравления и анекдоты

Международный день тещи отмечается каждое четвертое воскресенье октября. В 2021 году этот праздник выпадает на 24 октября. Хотя эта дата не имеет статуса официальной, но стала популярной и отмечается во всем мире.

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с историей праздника, а также публикует забавные поздравления в стихах и прозе, SMS, шутки, анекдоты, картинки, открытки и видео.

Как пишет издание National Day, праздник был придуман в США. Его инициатором стал Джин Хоу, редактор газеты "Амарилло". Это должно было стать своеобразным аналогом Дня матери. Хотя существует версия, что это была всего лишь шутка журналиста. Однако, независимо от происхождения, этот праздник прижился в обществе и сейчас известен во всем мире.

Видео дня

Впервые День тещи отметили 5 марта 1934 года в городе Амарилло, штат Техас. А в 1970-х годах Американское общество флористов объявило последнюю неделю октября Национальным днем тещи.

Вскоре праздник стали отмечать не только в США, но и в Европе, а также странах Латинской Америки, и он приобрел статус международного.

Поздравления с Днем тещи

Милым женщинам шлю я

И желаю, чтобы были

У вас лучшие зятья.

Каждой теще пожелаю

Я терпения и силы,

Чтоб мужья ваших любимых

Дочек на руках носили.

Чтобы Мамой называли,

Вас ценили, уважали,

Чтобы тещи все с зятьями

Лучшими друзьями стали.

***

Дорогая теща, с вашим Днем

Поздравляю вас сердечно.

Пусть искрится теплотою дом,

Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,

Вас лучами нежно согревая.

Уважает вас пускай супруг,

От печалей всех оберегая.

***

День тещи отмечается и потому

Поздравить, теща, вас спешу!

Желаю вам, конечно же, здоровья,

И мира с искренней любовью.

Желаю быть такой же заводной,

Такой же доброй и простой,

Других чтоб позитивом заряжать,

Ну, а самой не унывать.

Дорогая теща... дорогая мама,

Поздравляю с вашим торжеством!

Вас безмерно уважаю,

С вами ярче и теплей наш дом.

Будет пусть всегда прекрасной

Ваша жизнь, в ней каждый день.

Небосвод пусть будет ясным,

А душа цветет как нежная сирень.

***

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы — в ответ любите!

***

С Днем тещи! Всегда оставайтесь веселой и задорной, доброй и чуткой тещей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пускай зять носит вас на руках и ценит свою золотую тещу, пусть в жизни вашей все будет прекрасно, роскошно и чудесно!

***

Поздравляю с Днем тещи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой бойкой, доброй, заботливой, а главное веселой тещей!

***

Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Желаю вам оставаться самой любящей и понимающей мамой. Пускай ваш зять уважает, любит и ценит вас, а каждый день вас радует приятными неожиданностями и звонким смехом самых любимых внуков. Всегда оставайтесь собой, а именно такой же озорной, непоседливой и ласковой, в общем, самой замечательной тещенькой в мире! С праздником, любимая теща!

Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят зятей. Нет, не все! Например, моя мамочка будет прекрасной тещей. Она уже сейчас жалеет моего будущего супруга.

***

– Папочка, а как шипят змеи?

– Зинаида Вениаминовна, – кричит папа, обращаясь к теще, – чего молчите, тут внуку с уроками помочь надо.

***

– Сколько зубов должно быть у тещи?

– Два: первый – открывать зятю пиво, второй – чтобы просто болел...

***

– Паша, а ты где был?

– Тещу на вокзал провожал!

– А чего лицо такое грязное?

– Поезд целовал…

***

– Вася, что у вас происходит? Твоя теща уже третий раз за этот месяц отравилась грибами!

– Это все ее склероз: готовит-то она их для меня, а потом забывает и сама пробует.

***

– Ну что ж, зятек, могу поздравить тебя с праздником?

– Что? Какой еще праздник, мама?

– Да мне вот, срочно уехать надо...

***

Теща, как школа, мы начинаем ее ценить только, когда с ней расстаемся.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск рассмешил посетителей Всемирного съезда семей в Филадельфии, рассказав шутку о теще.