День Петра и Февронии 2021: как отмечается и что нельзя делать в праздник покровителей брака

В четверг, 8 июля, православные в Украине и других странах отмечают День благоверных князя Петра и его супруги Февронии. Эти святые считаются покровителями христианского брака – им принято молиться о мире и любви в семье.

Ко дню их памяти также приурочено празднование Дня семьи, любви и верности. О традициях и истории праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Жизнь Петра и Февронии описана в "Повести о Петре и Февронии Муромских". Святые князья были родом из Мурома, вместе они пережили все печали и радости. Феврония исцелила супруга от смертельной болезни, не оставила его после изгнания с престола и была рядом во время голодных скитаний.

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Она никогда ни в чем не упрекала и не спорила с мужем, мягко и ласково подсказывая верное решение. А Петр не считал постыдным следовать советам жены, уважая ее мудрость.

В преклонном возрасте благочестивая пара приняла монашеский постриг под именами Давид и Ефросиния. Их монастыри стояли бок о бок. Умерли они в один день, летом 1228 года. Вопреки их воле, положили тела супругов отдельно, в разных монастырях, но на следующий день он удивительным образом воссоединились. Похоронили их вместе, возле соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Мощи святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома. Церковь канонизировала князей в 1547 году.

Святые Петр и Феврония почитаются как покровители брака, любви, семьи и верности, поэтому в день их памяти верующие молятся о большой любви и счастливой семейной жизни, просят о благословении на брак.

В Украине и ряде других стран 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. А согласно народным приметам, со дня Петра и Февронии следуют сорок жарких дней.

8 июля не рекомендуется трудиться по дому, в саду и в огороде: бытовые дела желательно отложить.

Также в церковные праздники особенно важно не допускать негативных эмоций: ни с кем не ругаться, не злиться, не думать о плохом.

Венчаний в день Петра и Февронии церковь не совершает, однако влюбленные могут обручиться.

Поскольку 8 июля продолжается Петров пост, под запретом также – употребление мяса, молока и яиц.

Ранее OBOZREVATEL публиковал четыре сильные молитвы святым Петру и Февронии, при помощи которых можно попросить о сохранении брака, о любви, замужестве и рождении ребенка.