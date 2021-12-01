День невролога 2021: открытки и поздравления к празднику

Анна Паскевич
Праздники
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День невролога 2021

В среду, 1 декабря в Украине и ряде других стран мире празднуют Международный день невролога. Сегодня поздравляют врачей, которые изучают анатомию и работу центральной и периферической нервной системы.

В сферу их специализации входят вопросы возникновения и диагностики заболеваний, а также их профилактики. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных пожеланий и поздравлений.

Поздравления с Днем невролога в стихах и прозе

Дорогі неврологи! Сьогодні свято ваше!

Нехай багатіє лікарський багаж,

Щоб Ваші знання росли й процвітали,

Щоби на всю країну знаменитими Ви стали!

Слави вам, шани, подяки й достатку,

Щоб Вам жилося ситно й солодко,

Проблеми нехай обходять Вас стороною,

Видео дня

Бажаємо в житті Вам миру й спокою!

***

С Днем невролога, врачи! Низкий Вам поклон!

За то, что делаете спокойным наш сон,

Пусть Ваше добро к Вам возвращается,

И каждый день мечта ваша сбывается!

И карьера ваша вверх пусть стремится,

А душа будет свободной, как птица,

Жизнь пусть будет на сказку похожа,

А удача, каждый день в дом к вам вхожа!

***

Якщо Вам тривожно на душі та не спиться,

Порадимо до лікаря невролога звернутися,

На приємну ноту вас він налаштує,

Настрій та сон спокійний відновить!

З Днем невролога!

***

Поздравляю с Днем невролога! Желаю здоровья, терпения, хорошего настроения и благодарных улыбок на лицах ваших пациентов!

***

З Днем невролога. Бажаю нервів, міцніших за спирт, здоров'я без будь-яких таблеток та процедур. Нехай на білому халаті репутації не буде жодної цятки, нехай на полотні твого життя щодня пишеться картина любові, багатства та благополуччя.

Открытки ко Дню невролога
Открытка в День невролога
Поздравления с Днем невролога
Картинка в День невролога
Видео ко Дню невролога

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-невролог поделился советом, как быстро засыпать. Он также назвал главное препятствие для хорошего сна.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.