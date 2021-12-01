День невролога 2021: открытки и поздравления к празднику

В среду, 1 декабря в Украине и ряде других стран мире празднуют Международный день невролога. Сегодня поздравляют врачей, которые изучают анатомию и работу центральной и периферической нервной системы.

В сферу их специализации входят вопросы возникновения и диагностики заболеваний, а также их профилактики. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных пожеланий и поздравлений.

Дорогі неврологи! Сьогодні свято ваше!

Нехай багатіє лікарський багаж,

Щоб Ваші знання росли й процвітали,

Щоби на всю країну знаменитими Ви стали!

Слави вам, шани, подяки й достатку,

Щоб Вам жилося ситно й солодко,

Проблеми нехай обходять Вас стороною,

Видео дня

Бажаємо в житті Вам миру й спокою!

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С Днем невролога, врачи! Низкий Вам поклон!

За то, что делаете спокойным наш сон,

Пусть Ваше добро к Вам возвращается,

И каждый день мечта ваша сбывается!

И карьера ваша вверх пусть стремится,

А душа будет свободной, как птица,

Жизнь пусть будет на сказку похожа,

А удача, каждый день в дом к вам вхожа!

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Якщо Вам тривожно на душі та не спиться,

Порадимо до лікаря невролога звернутися,

На приємну ноту вас він налаштує,

Настрій та сон спокійний відновить!

З Днем невролога!

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Поздравляю с Днем невролога! Желаю здоровья, терпения, хорошего настроения и благодарных улыбок на лицах ваших пациентов!

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З Днем невролога. Бажаю нервів, міцніших за спирт, здоров'я без будь-яких таблеток та процедур. Нехай на білому халаті репутації не буде жодної цятки, нехай на полотні твого життя щодня пишеться картина любові, багатства та благополуччя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-невролог поделился советом, как быстро засыпать. Он также назвал главное препятствие для хорошего сна.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.