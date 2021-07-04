День Национальной полиции 2021: смс, открытки, картинки и видео с поздравлениями
В воскресенье, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко №97/2018 от 4 апреля 2018 года.
Датой мероприятия был выбран день первой присяги украинской патрульной полиции в Киеве, состоявшейся в 2015 году. До 2018 года праздник отмечали 4 августа, в день подписания президентом закона "О Национальной полиции". Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео для украинских полицейских.День Национальной полиции: поздравления в стихах и прозе
З Днем поліції вітаю
Полісменів України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Я бажаю, щоби кожен
Поважав завжди закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
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С днем полиции, желаю достижений,
А в работе славы, продвижений.
Полицейским быть всегда достойным,
Мужественным, смелым и спокойным.
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Непроста ваша служба, звичайно,
А часом й небезпечною буває,
Вас привітати хочемо сердечно,
Нехай доля вас від бід вберігає!
З Днем поліції! Зі святом вашим!
Легкої служби, спокійних вам змін,
Ми за працю спасибі вам скажемо,
Нехай же вам пощастить неодмінно!
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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины и от души хочу пожелать всегда быть бодрым и сильным, оказываться в нужном месте в нужное время, никогда не забредать в тупик следствия, проявлять профессионализм и отвагу, крепко беречь свое счастье и верить в удачу.
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Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю, щоб ваша робота приносила воістину прекрасні результати. Щоб усі досягнення та нововведення приймалися і враховувалися в безперервному кар'єрному рості. Щоб доблесть, хоробрість, чесність і чуйність звеличували вас в очах народа і викликали довіру!
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Поздравляем вас с Днем Национальной полиции! Отличного несения службы и крепкого здоровья, "больших" звезд на погонах и поощрения за столь сложную работу. Благополучия вашим родным и близким, которые поддерживают вас в любой ситуации!Картинки и открытки в День Национальной полиции
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень доверия украинцев к Национальной полиции остается крайне высоким, на уровне 40%. По его словам, это является наивысшей оценкой работы украинских полицейских.
По материалам: pozdravok.ru.