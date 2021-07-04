День Национальной полиции 2021: смс, открытки, картинки и видео с поздравлениями

В воскресенье, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко №97/2018 от 4 апреля 2018 года.

Датой мероприятия был выбран день первой присяги украинской патрульной полиции в Киеве, состоявшейся в 2015 году. До 2018 года праздник отмечали 4 августа, в день подписания президентом закона "О Национальной полиции". Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео для украинских полицейских.

З Днем поліції вітаю

Полісменів України,

Вам бажаю я відваги,

Видео дня

Честі, мужності та сили.

Я бажаю, щоби кожен

Поважав завжди закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

***

С днем полиции, желаю достижений,

А в работе славы, продвижений.

Полицейским быть всегда достойным,

Мужественным, смелым и спокойным.

***

Непроста ваша служба, звичайно,

А часом й небезпечною буває,

Вас привітати хочемо сердечно,

Нехай доля вас від бід вберігає!

З Днем поліції! Зі святом вашим!

Легкої служби, спокійних вам змін,

Ми за працю спасибі вам скажемо,

Нехай же вам пощастить неодмінно!

***

Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины и от души хочу пожелать всегда быть бодрым и сильным, оказываться в нужном месте в нужное время, никогда не забредать в тупик следствия, проявлять профессионализм и отвагу, крепко беречь свое счастье и верить в удачу.

***

Вітаю з Днем Національної поліції України! Бажаю, щоб ваша робота приносила воістину прекрасні результати. Щоб усі досягнення та нововведення приймалися і враховувалися в безперервному кар'єрному рості. Щоб доблесть, хоробрість, чесність і чуйність звеличували вас в очах народа і викликали довіру!

***

Поздравляем вас с Днем Национальной полиции! Отличного несения службы и крепкого здоровья, "больших" звезд на погонах и поощрения за столь сложную работу. Благополучия вашим родным и близким, которые поддерживают вас в любой ситуации!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень доверия украинцев к Национальной полиции остается крайне высоким, на уровне 40%. По его словам, это является наивысшей оценкой работы украинских полицейских.

По материалам: pozdravok.ru.