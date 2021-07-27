День крещения Киевской Руси – Украины 2021: дата, история и любопытные факты

День крещения Киевской Руси – Украины ежегодно отмечается 28 июля. Именно в эту дату православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира Святославича, крестителя Руси.

Праздник был официально учрежден указом президента Виктора Ющенко № 668/2008 от 25 июля 2008 года. О его традициях и истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

До тридцати лет князь Владимир был язычником. Став киевским правителем, он осознал, что язычество исчерпало себя, и решил сделать христианство основной религией по примеру Византии – сильнейшей страны континента.

В "Повести временных лет" отмечается, что до крещения Владимир принял у себя проповедников ислама, иудаизма, католицизма и православия. Именно последнее больше всего пришлось по душе великому князю.

Видео дня

Крещение Киева состоялось в 988 году при впадении реки Почайны в Днепр. Впоследствии христианство приняли и другие города Руси.

В некоторых регионах массовое крещение сопровождалось восстаниями, поскольку не все были готовы отказаться от своих традиций. Язычество искоренялось в течение еще нескольких веков, а многие из идолопоклоннических обрядов дожили до наших времен.

Первым правителем Киевской Руси, принявшим христианскую веру, была бабушка князя Владимира, святая равноапостольная княгиня Ольга.

До принятия христианства Владимир жил блудной жизнью, а после крещения освободил всех своих жен от супружеских обязанностей.

Несколько европейских стран приняли христианство позже Руси: Норвегия, Исландия и Швеция. Последняя продолжительное время считалась страной язычников и варваров.

В День крещения Киевской Руси – Украины по всей стране проходят различные праздничные мероприятия: торжественные богослужения, молебны, крестные шествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю празднования 1033-летия Крещения Руси центр Киева будет перекрыт. Крестный ход пройдет в Печерском районе столицы.