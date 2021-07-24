День святой Ольги 2021: что можно и что нельзя делать в праздник

В субботу, 24 июля, православные верующие в Украине и других странах чтят память святой Ольги, равноапостольной княгини киевской. Жена князя Игоря, мать князя Святослава и бабушка князя Владимира была также первой из правителей Руси, принявших христианство.

В народе праздник известен как Ольга Страдница, поскольку отмечался он обычно в самый разгар работ в поле. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

Княгиня Ольга была женой киевского князя Игоря, известного многим из "Повести о полку Игореве". Когда Игорь был убит древлянами, Ольга стала править Русью как регент при сыне Святославе (945-960).

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В 954 году она посетила Царьград, где приняла христианство. При крещении княгиня получила имя Елена, в честь святой царицы Елены Равноапостольной, которая обрела Крест Господень.

Вернувшись из Византии, Ольга стала активно проповедовать веру во Христа на своих землях, занялась строительством православных храмов и борьбой с язычеством. Умерла она 24 июля 969 года.

24 июля верующие посещают церковь, чтобы помолиться святой Ольге. Она считается заступницей вдов, а также новообращенных христиан. К ней обращаются с просьбами о замужестве и семейном счастье, а икону святой Ольги хранят в доме для защиты, укрепления веры и помощи в принятии трудных решений.

В народе 24 июля известно как Ольгин день, или Ольга Страдница: на эту дату, как правило, приходился период самой напряженной работы в поле.

В старину у святой Ольги просили хорошей погоды и заступничества для жнецов. "Ольга – на поле подмога", – говорили говорили наши предки. Праздник также называли "Стожары" – в честь звездного скопления в созвездии Тельца.

В праздник не рекомендуется заниматься работой по дому: шить, вышивать, вязать, стирать, делать уборку.

Также важно не допускать негативных эмоций, ссор и конфликтов с окружающими, сетовать и жаловаться на что-либо.

Солнечно – к богатому урожаю.

Дожди идут – к удачному улову рыбы.

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