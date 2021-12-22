День дипломатической службы Украины 2021: поздравления и открытки к празднику

Ежегодно 22 декабря в Украине отмечают День работников дипломатической службы. Праздник был основан указом президента Виктора Ющенко № 1639/2005 от 21 ноября 2005 года.

В документе отмечалась "важная роль" украинских дипломатов в мирном и успешном сотрудничестве с другими членами международного сообщества, обеспечении национальных интересов, защите прав и интересов украинцев за границей.

К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных открыток и поздравлений.

Дипломаты отмечают

Праздник свой сегодня.

Миссия у вас большая,

Цель – международная!

Будьте счастливы, здоровы,

Видео дня

Пусть сопутствует успех.

В деле вашем очень важном

Не встречается помех.

***

Дипломата України вітаємо,

Сил та розуму йому бажаємо,

Спритності, моторності,

Хитрощів, завзяття,

Щастя та везіння,

Надії та терпіння,

Кохання, настрою

Успіху, пригод,

Кар'єрного росту,

Щоб було все просто,

Мудрості та радості,

До глибокої старості.

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Работа ваша всем нужна,

Она по своему трудна,

День дипломата Украины,

Сегодня славит вся страна.

***

Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України! Бажаю завжди мати можливість та бажання налагодити контакт з будь-яким опонентом. Нехай в Україні буде мир! Бездоганної роботи, щасливих подорожей, повної самореалізації та гармонії в житті.

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З Днем дипломатичної служби України вітаю й бажаю завжди вміти вирішувати будь-яке питання, не доводити проблему до конфлікту, стояти на сторожі спокою та лояльності своєї країни, берегти в собі доброту та справедливість. Успіхів по службі, здоров'я, удачі та всіх благ у житті.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Украине отмечают День энергетика, а также большой церковный праздник День святой Анны. Женщины по имени Анна сегодня отмечают свои именины.