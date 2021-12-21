День ангела Анны 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Женщины по имени Анна в среду, 22 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит их святую покровительницу – праведную Анну, мать Пресвятой Богородицы.
Анна – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "благая, благосклонная", или "милость божья". К именинам Анны OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе
З днем ангела тебе, Анюто,
Нехай вдається тобі все,
І життя хай щохвилини
Лиш радість та добро несе!
Будь хороша завжди і рум'яна,
На серці щастя хай панує!
Нехай з небес святая Анна
Тебе від сліз та бід пильнує!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
Покровительница с неба
Пусть укроет от забот,
В трудностях тебя поддержит,
Силы, веру пусть дает.
***
Нехай береже тебе, Анюто,
Свята Анна кожен день!
Бажаю благ земних, затишку,
Живи щасливо і натхненно!
Хай супроводжує везіння
Тебе завжди у справах!
Бажаю вічного цвітіння,
Кохання й радості в очах!
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С днем ангела Анны! Пусть в жизни всегда будет счастье, и все святые берегут тебя от бед. Пусть любовь всегда будет взаимная и огромная, друзья – настоящими и верными, а успех – заслуженным и стабильным. Пусть в твоей душе всегда горит яркая звезда добра, чистоты и искренней веры.
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Вітаю з днем ангела Анни! Бажаю, щоб життя йшло у напрямку щастя та блага, щоб кожне діяння мало вірний сенс і успішний вінець, щоб Господь у скрутну мить міг послати свою допомогу, щоб щирість та яскраве світло душі завжди допомагало вибирати праведний шлях.Открытки и картинки в день ангела Анны
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