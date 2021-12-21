День ангела Анны 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Женщины по имени Анна в среду, 22 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит их святую покровительницу – праведную Анну, мать Пресвятой Богородицы.

Анна – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "благая, благосклонная", или "милость божья". К именинам Анны OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.

З днем ангела тебе, Анюто,

Нехай вдається тобі все,

І життя хай щохвилини

Лиш радість та добро несе!

Будь хороша завжди і рум'яна,

На серці щастя хай панує!

Нехай з небес святая Анна

Тебе від сліз та бід пильнує!

Видео дня

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

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Нехай береже тебе, Анюто,

Свята Анна кожен день!

Бажаю благ земних, затишку,

Живи щасливо і натхненно!

Хай супроводжує везіння

Тебе завжди у справах!

Бажаю вічного цвітіння,

Кохання й радості в очах!

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С днем ангела Анны! Пусть в жизни всегда будет счастье, и все святые берегут тебя от бед. Пусть любовь всегда будет взаимная и огромная, друзья – настоящими и верными, а успех – заслуженным и стабильным. Пусть в твоей душе всегда горит яркая звезда добра, чистоты и искренней веры.

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Вітаю з днем ангела Анни! Бажаю, щоб життя йшло у напрямку щастя та блага, щоб кожне діяння мало вірний сенс і успішний вінець, щоб Господь у скрутну мить міг послати свою допомогу, щоб щирість та яскраве світло душі завжди допомагало вибирати праведний шлях.

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