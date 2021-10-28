День бабушек и дедушек 2021: поздравления, трогательные открытки и видео

В четверг, 28 октября, в Украине и других странах мира отмечают День бабушек и дедушек. Этот теплый семейный праздник символизирует связь между старшим поколением, внуками и правнуками.

Ежегодно в этот день принято поздравлять бабушек и дедушек, дарить им открытки, цветы и подарки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку трогательных поздравлений и открыток.

Отдельный праздник, посвященный бабушкам и дедушкам, предложили отмечать в 2009 году в Нидерландах, когда местное цветочное бюро выдвинуло идею дарить старшим представителям семьи горшки с живыми цветами. Корни символизируют старшее поколение семьи, а молодые ростки – молодое.

Видео дня

Вы внуков обожаете

И все им позволяете,

С любовью их целуете

И всячески балуете.

Вас поздравляем с праздником!

И пусть наши проказники

Вас ценят, понимают

И тоже обожают.

***

Бабусь та дідусів коханих

З цим святом ніжно вітаємо,

Днів вам найсвітліших і найщасливіших

На всі роки щиро бажаємо.

Щоб на ваше міцне здоров'я

Скарги повік не надходили,

І завжди турботою та любов'ю

Вас рідні онуки оточували.

***

Самых любимых, самых родных,

Тех, что всех больше нас ждут, защищают,

Тех, что нас балуют и угощают,

Бабушки, дедушки, вас поздравляем!

Будьте здоровы всегда и бодры,

И не волнуйтесь за нас понапрасну,

Вы нам нужны, бесконечно нужны,

Бабушки, дедушки – в вас наше счастье!

***

З днем бабусь та дідусів

Хочем привітати вас,

Побажати вам здоров'я,

Кохання, як у перший раз,

Нехай промінчиками щастя

Наповниться ваш дім,

Достаток та удача

Завжди живуть хай в нім!

***

Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю вас! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за тепло и ласку, которую вы дарите! Пусть крепкое здоровье и хорошее чувство юмора будут с вами каждый день. Пусть в душе будет мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

***

Кохані наші, улюблені дідусі та бабусі, вітаємо вас з вашим днем і хочемо подякувати вам за любов, мудрість та терпіння, які ви даруєте своїм онукам та дітям. Бажаємо вам, рідні наші, міцного здоров'я, взаємного кохання та сімейного щастя, щоб онуки любили та цінували, а діти були вдячні та завжди про вас пам'ятали.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруги из Великобритании стали самыми молодыми дедушкой и бабушкой в своей стране. Им было 33 и 35, когда их дочь родила первенца.

По материалам: pozdravok.ru.