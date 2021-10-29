День автомобилиста Украины 2021: прикольные поздравления и открытки для водителей

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2021 году эта дата приходится на 31-е число.

Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука № 452/93 от 13 октября 1993 года. Его отмечали еще во времена СССР, где он был основан указом президиума Верховного Совета № 3018-Х "О праздничных и памятных днях" и был более известен под названием День водителя. В независимой Украине он стал совместным для работников как автотранспорта, так и путевого хозяйства. Ко Дню водителя OBOZREVATEL подготовил подборку забавных поздравлений, видео и открыток.

Видео дня

Чтобы колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтобы бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтобы дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтобы сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

***

Хто за кермом не перший рік,

Хто знає кожен в місті ріг,

Того сьогодні привітаємо

І від душі добра бажаємо.

***

Свято автомобіліста,

А значить це день твій,

Адже ти в своїй автівці

Відважний кермовий.

Бажаю жити без заторів,

Співати разом із мотором,

На ластівці коханій

Летіти аж до мрій.

***

Пусть мотор не барахлит,

Не дырявятся колеса,

И удача, как магнит,

Прилипает к тебе просто.

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю на всі проблеми "забібікати", бажаю суцільних знаків удачі на твоєму шляху. Нехай твоя автівка завжди буде на ходу та ніколи не кашляє. Нехай твоє серце завжди буде сповнене натхнення і ніколи не сумує! Ні цвяхів, ні жезлів! Ні лисих шин, ні дорогого бензину!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю быть водителем круче, чем в "Форсаже" и не натыкаться на кочки, жезлы, гвозди. Удачных поездок с хорошими приключениями, больших дорог, ведущих только к мечте. Никогда ни в чем не нуждайся и будь со своим автомобилем на одной волне драйва!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, смогут ли привитые одной дозой украинцы путешествовать в межобластном транспорте. Итоговая версия карантинных правил вступила в силу 21 октября.

По материалам: pozdravok.ru.