День авиации и космонавтики: поздравления и открытки к празднику

В понедельник, 12 апреля, отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Он отмечается в годовщину первого полета человека в космос, который в 1961 году осуществил Юрий Гагарин.

Праздник был учрежден в 1968 году решением 61-й конференции Международной авиационной федерации. А в 2011 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 12 апреля стало Международным днем полета человека в космос. К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления и открытки.

Поздравления с Днем авиации и космонавтики: смс, стихи и проза

З великим Днем космонавтики вітаю!

Ясного, зоряного неба бажаю,

Нових відкриттів і важливих висот,

Чудесних явищ і потрібних частот.

Нехай космос відкриє інші шляхи,

Сузір'я нові, безумовно, знайти.

Успіхів у науці й космічній імлі

І щастя простого вам на Землі.

***

С днем космонавтики поздравляем,

Чистого неба вам всем желаем!

Желаем яркого весеннего солнца,

Все хорошее пусть вернется!

Желаем мира на планете,

Пускай всегда смеются дети,

Пусть жизнь будет радостью расцвечена,

Пусть счастливо живет человечество!

***

Бажаю рухатися вперед,

Від щастя до небес злітати!

Тільки успіх нехай на вас чекає,

Так що не варто сумувати!

Як можна частіше посміхайтеся,

Здоров'я вам і довгих років!

Легко всіх цілей домагайтеся,

Бажаю вам тільки перемог!

***

У Всесвітній день авіації і космонавтики хочу побажати чистого і ясного неба, космічних щастя і натхнення. Нехай зірки вказують вірний шлях до успіху, нехай кожен день радує новими відкриттями, крутими злетами до хмар сокровенних мрій душі і серця!

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В День авиации и космонавтики хочется пожелать, чтобы открытий с каждым днем было все больше, чтобы люди смело ломали любые преграды и достигали небывалых высот! Поздравляем! Пусть все невозможное станет возможным!

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У Всесвітній день авіації і космонавтики бажаємо привітати всіх фахівців, чия діяльність щільно пов'язана з розумінням космосу! Ваша робота – це внесок у сучасну науку, свіжі знання, які ми можемо заповідати нашим нащадкам. Дякуємо вам за те, що ви займаєтеся цією відповідальною і небезпечною справою в ім'я інформаційного прориву, який здатен зробити наше життя особливо цікавим.

Картинки и открытки ко Дню авиации и космонавтики

Открытка в День авиации и космонавтики yuzhmash.com

Картинка в День авиации и космонавтики uaportal.com

С Днем авиации и космонавтики

Видео ко Дню авиации и космонавтики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компании Илона Маска SpaceX назвали сумму, за которую украинский спутник запустят в космос. По словам народного депутата Дмитрия Наталухи, Украина находится за несколько шагов до успешной реализации проекта.

По материалам: pozdravok.ru.