День авіації і космонавтики: привітання та листівки до свята

У понеділок, 12 квітня, відзначається Всесвітній день авіації і космонавтики. Це свято відзначається в річницю першого польоту людини в космос, який 1961 року здійснив Юрій Гагарін.

Свято було засновано 1968 року рішенням 61-ї конференції Міжнародної авіаційної федерації. А 2011 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, відповідно до якої 12 квітня стало Міжнародним днем польоту людини в космос. До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання та листівки.

Привітання з Днем авіації та космонавтики: смс, вірші та проза

З великим Днем космонавтики вітаю!

Ясного, зоряного неба бажаю,

Нових відкриттів і важливих висот,

Чудесних явищ і потрібних частот.

Нехай космос відкриє інші шляхи,

Сузір'я нові, безумовно, знайти.

Успіхів у науці й космічній імлі

І щастя простого вам на Землі.

***

С днем космонавтики поздравляем,

Чистого неба вам всем желаем!

Желаем яркого весеннего солнца,

Все хорошее пусть вернется!

Желаем мира на планете,

Пускай всегда смеются дети,

Пусть жизнь будет радостью расцвечена,

Пусть счастливо живет человечество!

***

Бажаю рухатися вперед,

Від щастя до небес злітати!

Тільки успіх нехай на вас чекає,

Так що не варто сумувати!

Як можна частіше посміхайтеся,

Здоров'я вам і довгих років!

Легко всіх цілей домагайтеся,

Бажаю вам тільки перемог!

***

У Всесвітній день авіації і космонавтики хочу побажати чистого і ясного неба, космічних щастя і натхнення. Нехай зірки вказують вірний шлях до успіху, нехай кожен день радує новими відкриттями, крутими злетами до хмар сокровенних мрій душі і серця!

***

В День авиации и космонавтики хочется пожелать, чтобы открытий с каждым днем было все больше, чтобы люди смело ломали любые преграды и достигали небывалых высот! Поздравляем! Пусть все невозможное станет возможным!

***

У Всесвітній день авіації і космонавтики бажаємо привітати всіх фахівців, чия діяльність щільно пов'язана з розумінням космосу! Ваша робота – це внесок у сучасну науку, свіжі знання, які ми можемо заповідати нашим нащадкам. Дякуємо вам за те, що ви займаєтеся цією відповідальною і небезпечною справою в ім'я інформаційного прориву, який здатен зробити наше життя особливо цікавим.

Картинки й листівки до Дня авіації та космонавтики

Листівка в День авіації та космонавтики yuzhmash.com

Картинка в День авіації та космонавтики uaportal.com

З Днем авіації та космонавтики

Відео до Дня авіації та космонавтики

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в компанії Ілона Маска SpaceX назвали суму, за яку український супутник запустять у космос. За словами народного депутата Дмитра Наталухи, Україна – за кілька кроків до успішної реалізації проекту.

За матеріалами: pozdravok.ru.