День Архангела Гавриила 2021: что строго нельзя делать 26 июля

В понедельник, 26 июля, православные верующие в Украине и ряде других стран празднуют Собор архангела Гавриила – одного из верховных ангелов, который известен тем, что был послан Богом известить Деву Марию о скором рождении у нее Иисуса Христа.

В народном календаре этот день имеет название День Гавриила, или Гаврила Летний, и считается серединой лета. О главных обычаях, традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Архистратиг Гавриил – вестник и служитель Господнего всемогущества, Божья сила. Именно он был послан Богом с благой вестью для Девы Марии о будущем рождении у нее Спасителя.

Гавриил также помогал пророку Моисею во время написания Книги Бытия, возвещал пророка Даниила о дальнейшей судьбе евреев, а святую Анну – о рождении у нее Богородицы.

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Архангел Гавриил – одна из наиболее почитаемых фигур в православии, заступник верующих и воцерковленных людей. На иконах он предстает держащим райскую ветвь, принесенную Деве Марии, либо светящийся фонарь и зеркало.

26 июля верующие вспоминают обо всех подвигах архистратига Гавриила и молятся святому о помощи. Рекомендуется посетить богослужение.

В старину в это время взрослые занимались жатвой, а дети отправлялись на сбор грибов и ягод; святому Гавриилу молились о защите скота и хорошей погоде.

Поругаться с кем-то на Гавриила – к череде неприятностей.

Бездельничать и лениться – усердная работа вознаградится удачным остатком лета.

Выбрасывать еду – к бедному году.

Ходить в баню – к нищете.

Дожди – к плохому урожаю.

Сухая погода – к хорошей осени.

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