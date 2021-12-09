День ангела Юрия и Егора 2021: открытки и поздравления с именинами

В четверг, 9 декабря мужчины с именами Егор, Георгий и Юрий отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего за веру в четвертом веке.

Как известно, Юрий и Егор являются вариантами имени Георгий, которое имеет греческое происхождение и означает "земледелец". OBOZREVATEL к именинам Георгия, Юрия и Егора публикует подборку оригинальных поздравлений и пожеланий.

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Видео дня

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До тебе сьогодні, Юрію, ангели летять,

З іменинами привітати тебе хочуть,

Нехай щастя усміхається тобі завжди,

Нехай буде дивовижною доля.

Нехай тобі у всьому щастить,

Нехай успіх величезний прийде,

Нехай усі мрії твої збудуться на раз, два,

Нехай у душі завжди співає весна.

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С днем ангела, Юрий! Пусть у тебя всегда будет энергия для нового, интересного и захватывающего. Будь всегда здоров и пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом!

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Вітаю з днем ангела, Юрію. Бажаю високо літати й завжди досягати поставленої мети. Будь щасливий, коханий, шанований, впевнений у своїх силах і невтомний у пошуках своєї мрії. А щоб все в тебе вийшло, бажаю здоров'я, сил та удачі.

Єгоре, ми тебе щиро вітаємо,

Бажаємо радості, успіху й добра,

Нехай добрий ангел тебе завжди оберігає,

Нехай буде прихильним до тебе життя.

Нехай все задумане збудеться,

Нехай тривоги назавжди забудуться,

Нехай радість витісняє тугу зимову,

Все у тебе буде хай чудово!

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Егор, с днем ангела! Желаю достатка материального и духовного, идти к своим целям большими шагами, чувствовать поддержку от близких и всегда растворяться в радостных моментах!

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Єгор, у тебе нині свято! Від щирого серця вітаю і бажаю різноманітних благ і шикарних перспектив на майбутнє. Завойовуй свої висоти, розвивайся та вдосконалюйся. Хай у тебе все виходить!

Тебе, Георгію, вітаю,

В день ангела тобі бажаю,

Щоб щастя у житті оселилося,

Твоя мрія швидко здійснилася.

Нехай все добре прийде,

Удача постійно на тебе жде.

Нехай проблеми тебе оминуть,

Й щасливі хвилини назавжди прийдуть!

***

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

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Вітаю, Георгію! Нехай буде сильним характер і сила волі, щоб не сумніватися жодної секунди у своїх рішеннях. Бажаю рватися вперед до перемог та підкорювати найвищі гори!

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Хоробрий, славний і гарний Георгію, в твій день ангела бажаю тобі сили, щастя, здоров'я та перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним та коханим. Всіх благ тобі, удачі та здоров'я!

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на декабрь 2021 и январь 2022 года. В первые два месяца зимы верующих ждет немало важных дат.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.