День ангела Валентина и Валентины 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

В понедельник, 14 февраля отмечают День святого Валентина. В этот день принято поздравлять с днем ангела всех, кто носит имена Валентин и Валентина, хотя в эту дату память святого чтят только в католической церкви.

Валентин – имя латинского происхождения, которое имеет значение "здоровый, сильный". В свою очередь, Валентина является женской формой этого имени. К именинам Валентина и Валентины OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений с днем ангела.

Валечко, Валюшо, Валентино,

Добра й світла твоя душа.

Думками, собою, душею й серцем

Незмінно, Валю, ти хороша!

Нехай Господь тебе винагороджує

За вчинки всі твої та справи.

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Щоб завжди була здорова,

Й щасливою була до років ста!

***

З днем ангела вітаю Валентина!

Життя казкового і довгого,

Щоб тривоги геть пішли,

Усі бажання щоб збулись,

Щодня дохід нехай зростає,

А душа – завжди співає!

***

В день ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

***

Хай Валентина ангел вберігає,

І в усьому завжди помагає!

Хай тобі Господь із неба,

Подарує все що треба.

Щоб добре серце мав,

І усім допомагав,

Розцвітав і багатів,

І з роками молодів.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди був ти щасливим!

***

Поздравляю с днем ангела, Валентин! Пусть в душе всегда живут любовь, спокойствие, благодать и вера. Пусть твой ангел никогда тебя не оставляет!

***

З днем ангела, Валентино! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.

***

У день ангела від щирого серця хочу побажати тобі, Валентин, щоб святий покровитель оберігав і допомагав у всіх справах, а ти завжди відчував би його підтримку й благодать. Нехай у душі панують мир та гармонія! Благослови тебе Господь на добрі діла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня святогіо Валентина. Существует несколько версий происхождения этого популярного праздника.