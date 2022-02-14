День ангела Валентина и Валентины 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
В понедельник, 14 февраля отмечают День святого Валентина. В этот день принято поздравлять с днем ангела всех, кто носит имена Валентин и Валентина, хотя в эту дату память святого чтят только в католической церкви.
Валентин – имя латинского происхождения, которое имеет значение "здоровый, сильный". В свою очередь, Валентина является женской формой этого имени. К именинам Валентина и Валентины OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений с днем ангела.Поздравления с днем ангел Валентина и Валентины в стихах и прозе
Валечко, Валюшо, Валентино,
Добра й світла твоя душа.
Думками, собою, душею й серцем
Незмінно, Валю, ти хороша!
Нехай Господь тебе винагороджує
За вчинки всі твої та справи.
Щоб завжди була здорова,
Й щасливою була до років ста!
***
З днем ангела вітаю Валентина!
Життя казкового і довгого,
Щоб тривоги геть пішли,
Усі бажання щоб збулись,
Щодня дохід нехай зростає,
А душа – завжди співає!
***
В день ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
***
Хай Валентина ангел вберігає,
І в усьому завжди помагає!
Хай тобі Господь із неба,
Подарує все що треба.
Щоб добре серце мав,
І усім допомагав,
Розцвітав і багатів,
І з роками молодів.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди був ти щасливим!
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Поздравляю с днем ангела, Валентин! Пусть в душе всегда живут любовь, спокойствие, благодать и вера. Пусть твой ангел никогда тебя не оставляет!
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З днем ангела, Валентино! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.
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У день ангела від щирого серця хочу побажати тобі, Валентин, щоб святий покровитель оберігав і допомагав у всіх справах, а ти завжди відчував би його підтримку й благодать. Нехай у душі панують мир та гармонія! Благослови тебе Господь на добрі діла.Открытки и картинки ко дню ангела Валентина и Валентины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня святогіо Валентина. Существует несколько версий происхождения этого популярного праздника.