День ангела Светланы: поздравления, видео и открытки

В пятницу, 26 февраля, обладательницы имени Светлана отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в Украине в эту дату чтит память преподобных Зои и Фотинии (Светланы) – палестинских святых, живших в пятом веке.

Согласно одной из версий происхождения имени Светлана, оно является калькой греческого церковного имени Фотина, означающего "свет". OBOZREVATEL собрал яркие поздравления, открытки и видео с пожеланиями в именины Светланы.

Поздравляю, дорогая моя Света!

И пожелать хочу, чтобы жизнь твоя

Приносила много радости и света,

Пусть дарят счастье тебе дети, муж, друзья!

И пусть тебе всегда удача улыбается,

За что бы не решилась взяться ты,

Пусть, как задумала, так все и получается,

И все исполнятся желания и мечты!

***

Промінь сонця наш, Світлано,

Будь успішна і кохана,

Хай удача посміхнеться,

Щастя хай тебе торкнеться.

***

Светлана, яркая звезда,

Сияй везде, свети всегда.

Пусть не коснется никогда

Души чистейшей темнота.

Светлана, светлая весна,

Ты в жизнь всем сердцем влюблена,

Пусть только радость в нем царит,

Как лучик солнечный горит!

***

Дорога наша Світлано, з днем ангела! Бажаємо, щоб сяйво твого імені, тепло твого серця і широта твоєї душі зробили твоє життя щасливим, легким і радісним. Нехай будуть тільки хороші моменти і позитивні емоції. Нехай ніколи не буде місця сумам, тузі і розчаруванню. Бажаємо море здоров'я і енергії, сил і бажання жити багато, багато років!

***

Светлана, с днем ангела! Будь прекрасна, молода душой, весела и пусть никакие невзгоды тебя не коснутся. Желаю никогда в себе не сомневаться и добиваться желаемого. Пусть тебя окружают только добрые и искренние люди!

***

Вітаю тебе з днем ангела, дорога Світлано. Бажаю завжди залишатися світлим і доброю людиною, прекрасною і витонченою леді. Нехай у твоєму житті буде багато радісних моментів і приємних подарунків. Нехай тобі щастить. Нехай у тебе завжди буде чудове настрій. Бажаю тобі, Світлано, здоров'я, краси, жіночності, чарівності, уваги дорогих людей і незмінної удачі на шляху до успіху!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в Украине в феврале и марте 2021 года. В частности, 15 марта начнется Великий пост, целью которого является подготовка к празднованию Светлой Пасхи.

По материалам: pozdravok.ru.