Церковные праздники в феврале 2021: опубликован православный календарь

В феврале 2021 года в Украине празднуют несколько важных церковных дат, таких как Собор трех святителей, Сретение Господне и другие праздники.

OBOZREVATEL публикует церковный календарь на последний месяц зимы: каких святых чтят верующие, а также когда необходимо соблюдать строгий пост.

6 февраля – Блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская – святая юродивая (мнимое безумие, – ред.) из Санкт-Петербурга, почитаемая в православии.

7 февраля – празднование иконы Божией Матери "Утоли моя печали", память святого Григория Богослова, священномученика Владимира, митрополита Киевского

Икона Божьей Матери "Утоли моя печали" – чудотворная икона Богородицы.

Григорий Богослов – святой, архиепископ Константинопольский, один из Отцов Церкви, близкий друг и сподвижник Василия Великого.

Священномученик Владимир (Богоявленский) – епископ, экзарх Грузии, митрополит Московский и Коломенский, Санкт-Петербургский и Ладожский, Киевский и Галицкий.

9 февраля – перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст – святитель, чудотворец и учитель, один из основателей Константинопольского патриархата и Отцов Церкви.

12 февраля – Собор трех святителей

В этот день верующие почитают память трех великих иерархов, учителей, проповедников и Отцов Восточной Церкви: святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

15 февраля – Сретение Господне

Сретение Господа нашeго Иисуса Христа – один из двунадесятых праздников. В этот день верующие вспоминают, как Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм на 40-й день после его рождения.

16 февраля – праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы

Праведный Симеон Богоприимец и Анна Пророчица – святые, которые первыми узнали в младенце Иисусе Спасителя, когда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Его в Иерусалимский храм.

18 февраля – празднование иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

"Взыскание погибших" – православная икона Пресвятой Богородицы 17-го века. Этот образ называют последней надеждой погибающих людей.

21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее

Первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту в православных храмах. В этот день церковь вспоминает известную библейскую притчу о мытаре и фарисее.

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона – чудотворная икона Девы Марии с Младенцем. Хранится в Иверском монастыре на Афоне.

28 февраля – празднование Виленской иконы Божией Матери, Неделя о блудном сыне

Виленская икона – древний образ Богородицы, который, по преданию, был написан евангелистом Лукой в первом веке.

Неделя о блудном сыне – второе из четырех воскресений подготовки к Великому посту. В этот день на литургии в храмах читают притчу о блудном сыне.

Однодневные посты – 3, 5, 10, 12, 17 и 19 февраля.

С 22 по 27 февраля длится сплошная седмица – неделя, в течение которой нет ни традиционных однодневных постов по средам и пятницам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечается Пасха в 2021 году в Украине. В нашей стране праздник имеет государственный статус, поэтому следующий после него день также будет выходным.