День ангела Софии: поздравления и открытки к празднику

В четверг, 1 апреля, женщины по имени София отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память праведной Софии, княгини Слуцкой – святой, жившей в 16-17 веках.

София – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "мудрость", "наука". К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Вітаю з днем ангела, Софія,

Нехай тебе бережуть небеса.

Нехай тебе чекають удачі великі,

І бувають в житті чудеса.

Будь здоровою, кохай, посміхайся,

Дефіциту не відчувай ні у чому.

З настроєм завжди прокидайся,

Будь прекраснішою й світлішою з кожним днем.

***

Желаем Софии счастья,

Любви и радости, и страсти!

Желаем успеха и везения,

Пусть не терзают сомнения!

Пусть будет радость и удача,

Решаются все трудные задачи,

Деньги будут и благополучие,

Впечатления – самые лучшие!

***

З днем ангела Софію,

Щиро я вітаю,

Бути щасливою й коханою

Я завжди тобі бажаю.

***

Щастя нескінченного,

Оптимізму вічного,

фантастичних ідей

І чудесних ясних днів

Я бажаю дівчинці моїй.

З днем ангела!

***

София, искренне поздравляю тебя с днем ангела. Желаю бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день!

***

Дорога наша Софійко, з днем ангела! Завжди залишайся такою ж доброю, чуйною, відкритою дівчиною, яка підкорює оточуючих своєю вродженою мудрістю і даром чути серця людей. Нехай твоя безпомилкова здатність розбиратися в людях ніколи не підведе і навколо тебе будуть тільки добрі, чесні та надійні друзі. Нехай твоя чарівність і легкість зробить твоє життя такий же світлим і радісним, як твоя посмішка. Бажаємо тобі величезного кохання й такого ж неосяжного щастя.

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По материалам: pozdravok.ru.