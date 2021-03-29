Андре Тан назвал стильную вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.

По словам эксперта, эта вещь не обязательно должна быть белой. Ключевые цвета весны 2021 – золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

Правильный воротник – залог успеха

Он обязательно должен быть мягкий. Дизайнер заявил, что, если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, "вы будете похожи на советскую директрису школы".

Не экономьте на составе

Следует выбирать 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.

Ищите "ту самую"

Часто девушки подбирают неправильный оверсайз. Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.

Как носить рубашку

Если у вас треугольная форма, то попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти – это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.

Если прямоугольная форма, то носите рубашки, завязанные узлом на животе. Такая мода вернулась прямо из 90-х, и эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.

Если у вас форма "перевернутого треугольника", то V-образный вырез – ваш главный козырь. Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину.

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