Андре Тан назвал стильную вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.
По словам эксперта, эта вещь не обязательно должна быть белой. Ключевые цвета весны 2021 – золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.
- Правильный воротник – залог успеха
Он обязательно должен быть мягкий. Дизайнер заявил, что, если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, "вы будете похожи на советскую директрису школы".
- Не экономьте на составе
Следует выбирать 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.
- Ищите "ту самую"
Часто девушки подбирают неправильный оверсайз. Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.
- Как носить рубашку
Если у вас треугольная форма, то попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти – это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.
Если прямоугольная форма, то носите рубашки, завязанные узлом на животе. Такая мода вернулась прямо из 90-х, и эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.
Если у вас форма "перевернутого треугольника", то V-образный вырез – ваш главный козырь. Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.
Андре Тан представил весеннюю коллекцию под названием "Обновленная ты!". Среди новинок можно увидеть стильное платье в горошек, ярко-розовый топ с оголенными плечами.
Также Андре Тан назвал вещи, которые могут испортить образ. Это колготки с неуместным принтом, подделки известных брендов, неправильно подобранные украшения и другие вещи.