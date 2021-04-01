День ангела Софії: привітання та листівки до свята
У четвер, 1 квітня, жінки на ім'я Софія відзначають свій день ангела. Так, православна церква цієї дати вшановує пам'ять праведної Софії, княгині Слуцької – святої, яка жила в 16-17 століттях.
Софія – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "мудрість", "наука". До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.Вірші, смс і проза в день ангела Софії
Вітаю з днем ангела, Софія,
Нехай тебе бережуть небеса.
Нехай тебе чекають удачі великі,
І бувають в житті чудеса.
Будь здоровою, кохай, посміхайся,
Дефіциту не відчувай ні у чому.
З настроєм завжди прокидайся,
Будь прекраснішою й світлішою з кожним днем.
***
Желаем Софии счастья,
Любви и радости, и страсти!
Желаем успеха и везения,
Пусть не терзают сомнения!
Пусть будет радость и удача,
Решаются все трудные задачи,
Деньги будут и благополучие,
Впечатления – самые лучшие!
***
З днем ангела Софію,
Щиро я вітаю,
Бути щасливою й коханою
Я завжди тобі бажаю.
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Щастя нескінченного,
Оптимізму вічного,
фантастичних ідей
І чудесних ясних днів
Я бажаю дівчинці моїй.
З днем ангела!
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София, искренне поздравляю тебя с днем ангела. Желаю бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день!
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Дорога наша Софійко, з днем ангела! Завжди залишайся такою ж доброю, чуйною, відкритою дівчиною, яка підкорює оточуючих своєю вродженою мудрістю і даром чути серця людей. Нехай твоя безпомилкова здатність розбиратися в людях ніколи не підведе і навколо тебе будуть тільки добрі, чесні та надійні друзі. Нехай твоя чарівність і легкість зробить твоє життя такий же світлим і радісним, як твоя посмішка. Бажаємо тобі величезного кохання й такого ж неосяжного щастя.Картинки та листівки до дня ангела Софії
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За матеріалами: pozdravok.ru.