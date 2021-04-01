День ангела Софії: привітання та листівки до свята

У четвер, 1 квітня, жінки на ім'я Софія відзначають свій день ангела. Так, православна церква цієї дати вшановує пам'ять праведної Софії, княгині Слуцької – святої, яка жила в 16-17 століттях.

Софія – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "мудрість", "наука". До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.

Вітаю з днем ангела, Софія,

Нехай тебе бережуть небеса.

Нехай тебе чекають удачі великі,

І бувають в житті чудеса.

Будь здоровою, кохай, посміхайся,

Дефіциту не відчувай ні у чому.

З настроєм завжди прокидайся,

Будь прекраснішою й світлішою з кожним днем.

***

Желаем Софии счастья,

Любви и радости, и страсти!

Желаем успеха и везения,

Пусть не терзают сомнения!

Пусть будет радость и удача,

Решаются все трудные задачи,

Деньги будут и благополучие,

Впечатления – самые лучшие!

***

З днем ангела Софію,

Щиро я вітаю,

Бути щасливою й коханою

Я завжди тобі бажаю.

***

Щастя нескінченного,

Оптимізму вічного,

фантастичних ідей

І чудесних ясних днів

Я бажаю дівчинці моїй.

З днем ангела!

***

София, искренне поздравляю тебя с днем ангела. Желаю бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день!

***

Дорога наша Софійко, з днем ангела! Завжди залишайся такою ж доброю, чуйною, відкритою дівчиною, яка підкорює оточуючих своєю вродженою мудрістю і даром чути серця людей. Нехай твоя безпомилкова здатність розбиратися в людях ніколи не підведе і навколо тебе будуть тільки добрі, чесні та надійні друзі. Нехай твоя чарівність і легкість зробить твоє життя такий же світлим і радісним, як твоя посмішка. Бажаємо тобі величезного кохання й такого ж неосяжного щастя.

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За матеріалами: pozdravok.ru.