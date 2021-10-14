День ангела Романа 2021: как поздравить с именинами

В четверг, 14 октября, мужчины по имени Роман отмечают день ангела. Так, сегодня православная церковь чтит память их покровителя Романа Сладкопевца – святого 5-6 веков, автора церковных песнопений, именуемых кондаками.

Роман – имя латинского происхождения, которое переводится как "римлянин" или "римский". К именинам Романа OBOZREVATEL собрал подборку смс, открыток и видео с поздравлениями.

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Видео дня

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

***

С днем ангела тебя, Роман!

Желаю счастья океан,

Море улыбок и любви,

Красиво, счастливо живи.

***

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий-милий нам усім.

Твій характер, твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

***

Роман, с днем ангела тебя! Желаю всегда радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!

***

Найчарівнішого хлопця на ім'я Роман хочу привітати з його днем ангела! Бажаю, Ромочко, тобі, щоб будь-яка робота давалася легко, щоб успіх був стрімким і стабільним, щоб твоє щастя було довговічним і міцним, щоб душа була щирою, здоров'я – міцним, друзі – надійними, а любов – вірною і взаємною.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы – большой православный церковный праздник. О его традициях и запретах читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.