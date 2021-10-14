День ангела Романа 2021: как поздравить с именинами
В четверг, 14 октября, мужчины по имени Роман отмечают день ангела. Так, сегодня православная церковь чтит память их покровителя Романа Сладкопевца – святого 5-6 веков, автора церковных песнопений, именуемых кондаками.
Роман – имя латинского происхождения, которое переводится как "римлянин" или "римский". К именинам Романа OBOZREVATEL собрал подборку смс, открыток и видео с поздравлениями.Поздравления с днем ангела Романа в смс
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
За життям не йди понуро,
Зневіра, нудьга – це гріх!
Адже треба, щоб у житті було
Здоров’я та веселий сміх!
Нехай в житті особистому буде щастя,
Кар’єра нехай йде вперед,
Не затьмарить роки негода,
А старість? Старість – десь там чекає усіх!
***
С днем ангела тебя, Роман!
Желаю счастья океан,
Море улыбок и любви,
Красиво, счастливо живи.
***
Посміхнися нам, Романе,
Ти й насправді Богом даний
Любий-милий нам усім.
Твій характер, твоя вдача,
Промінь сонечка неначе,
Зігріва завжди наш дім!
***
Роман, с днем ангела тебя! Желаю всегда радость во всем и больше улыбаться. Пусть удача не проходит мимо, а всегда залетает в твой дом!
***
Найчарівнішого хлопця на ім'я Роман хочу привітати з його днем ангела! Бажаю, Ромочко, тобі, щоб будь-яка робота давалася легко, щоб успіх був стрімким і стабільним, щоб твоє щастя було довговічним і міцним, щоб душа була щирою, здоров'я – міцним, друзі – надійними, а любов – вірною і взаємною.Картинки и открытки в день ангела Романа
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы – большой православный церковный праздник. О его традициях и запретах читайте в материале.
По материалам: pozdravok.ru.