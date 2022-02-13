День ангела Никиты 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Никита в воскресенье, 13 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – святителя Никиту, затворника Печерского, жившего в 11-12 веках.
Никита – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "победитель". К именинам Никиты OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Никиты
З днем іменин, Микито, Вас
Привітати поспішаю зараз!
Нехай радіє серце знов,
Що до Вас прийшла любов!
Бажаю Вам щасливих днів
Нехай радість Вас знайде скоріш!
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С днем ангела тебя, Никита, поздравляем,
Во всем успехов от души желаем,
Пусть светлый ангел хранит тебя,
Пусть будет доброю к тебе судьба.
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Вітаю з днем ангела Микиту –
Знай, дороги всі відкрито,
Щоби цілі досягати,
Щоб у всьому вигравати,
Багато щастя, моря сміху,
І величезного успіху
Від душі тобі бажаю,
З іменинами вітаю!
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Никита, поздравляю тебя с днем ангела! Твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе побед всегда и во всем! Пусть жизнь складывается удачно и все начинания приводят к успеху!
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Микито, вітаю тебе з днем твого ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якнайбільше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я та звершення всіх запланованих справ!Открытки и картинки ко дню ангела Никиты
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