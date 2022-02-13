День ангела Никиты 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Никита в воскресенье, 13 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – святителя Никиту, затворника Печерского, жившего в 11-12 веках.

Никита – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "победитель". К именинам Никиты OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

З днем іменин, Микито, Вас

Привітати поспішаю зараз!

Нехай радіє серце знов,

Що до Вас прийшла любов!

Бажаю Вам щасливих днів

Нехай радість Вас знайде скоріш!

***

С днем ангела тебя, Никита, поздравляем,

Во всем успехов от души желаем,

Видео дня

Пусть светлый ангел хранит тебя,

Пусть будет доброю к тебе судьба.

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Вітаю з днем ангела Микиту –

Знай, дороги всі відкрито,

Щоби цілі досягати,

Щоб у всьому вигравати,

Багато щастя, моря сміху,

І величезного успіху

Від душі тобі бажаю,

З іменинами вітаю!

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Никита, поздравляю тебя с днем ангела! Твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе побед всегда и во всем! Пусть жизнь складывается удачно и все начинания приводят к успеху!

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Микито, вітаю тебе з днем твого ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якнайбільше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров'я та звершення всіх запланованих справ!

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