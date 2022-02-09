День ангела Ивана 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Иван в среду, 9 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату церковь чтит их святого покровителя – святителя Иоанна Златоуста.

Иван – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "Бог помиловал", "Бог да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Твій ангел Богом тобі даний,

Щоб охороняв тебе, Іване.

І все життя тебе він береже

Від дурних сварок і образ.

Він допомагає жити світло,

Успіх дарує і тепло.

З іменинами тебе!

Видео дня

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С днем ангела Ивана поздравить

С тобой мы сегодня спешим,

И честность, и доблесть прославить

Сегодня всем сердцем хотим.

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Процвітання тобі побажаю,

Натхнення, успіхів, кохання

В іменини сьогодні я, Ваню,

І головне щастя бережи!

З днем ангела!

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У день твого ангела бажаю, щоб у тебе, Іване, все в житті складалося так, як ти сам того бажаєш! Нехай успіх та щастя будуть твоїми вірними супутниками! Бажаю тобі і твоїй сім'ї безмежного щастя, щирого кохання та відмінного здоров'я! І нехай радісна усмішка якнайчастіше з'являється на твоїх вустах!

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Поздравляю с днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна радостных событий, в делах сопутствует удача и успех. Здоровья, состоятельности, уверенности, взаимной любви и верных друзей!

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Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги залишаються позаду. Яскравих емоцій, духовного росту, веселого настрою та вірних друзів!

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