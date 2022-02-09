День ангела Ивана 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Иван в среду, 9 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату церковь чтит их святого покровителя – святителя Иоанна Златоуста.
Иван – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "Бог помиловал", "Бог да будет милостив", "Благодать Божия". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с днем ангела Ивана в стихах и прозе
Твій ангел Богом тобі даний,
Щоб охороняв тебе, Іване.
І все життя тебе він береже
Від дурних сварок і образ.
Він допомагає жити світло,
Успіх дарує і тепло.
З іменинами тебе!
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С днем ангела Ивана поздравить
С тобой мы сегодня спешим,
И честность, и доблесть прославить
Сегодня всем сердцем хотим.
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Процвітання тобі побажаю,
Натхнення, успіхів, кохання
В іменини сьогодні я, Ваню,
І головне щастя бережи!
З днем ангела!
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У день твого ангела бажаю, щоб у тебе, Іване, все в житті складалося так, як ти сам того бажаєш! Нехай успіх та щастя будуть твоїми вірними супутниками! Бажаю тобі і твоїй сім'ї безмежного щастя, щирого кохання та відмінного здоров'я! І нехай радісна усмішка якнайчастіше з'являється на твоїх вустах!
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Поздравляю с днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна радостных событий, в делах сопутствует удача и успех. Здоровья, состоятельности, уверенности, взаимной любви и верных друзей!
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Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги залишаються позаду. Яскравих емоцій, духовного росту, веселого настрою та вірних друзів!Открытки и картинки ко дню ангела Ивана
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