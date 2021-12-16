День ангела Ивана 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Иван в четверг, 16 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – преподобного Иоанна Молчальника.
Иван – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "помилованный Богом", "милость Божья", "Бог благословил". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток.Поздравления с днем ангела Ивана в стихах и прозе
Тебе, Иван, желаю счастья,
Пусть ждет везение в миг любой,
Начнут желания сбываться
Придет во всем успех большой!
Мечты скорей осуществятся,
А сердце бьется от любви:
Всего, что хочешь, добивайся
И смело, радостно живи!
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Вітаю з днем ангела Івана,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І збудуться скоріш усі твої бажання!
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В день ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Иван, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Пусть твоя жизнь складывается успешно и легко, дела идут только вверх и все тревоги остаются позади. Ярких эмоций, хорошего настроения, верных друзей!
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Іване! Щиро вітаємо тебе й бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і домагайся поставленої мети. Бажаємо, щоб у твоєму житті було тільки все найкраще: кохання, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди знаходитиме для себе задоволення та цікаві пригоди!Открытки и картинки ко дню ангела Ивана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о праздниках в декабре 2021 и в январе 2022 года у православных украинцев. В это время верующие отмечают ряд значимых церковных дат.
По материалам: pozdravok.ru.