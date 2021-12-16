День ангела Ивана 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Иван в четверг, 16 декабря, отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – преподобного Иоанна Молчальника.

Иван – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "помилованный Богом", "милость Божья", "Бог благословил". К именинам Ивана OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток.

Тебе, Иван, желаю счастья,

Пусть ждет везение в миг любой,

Начнут желания сбываться

Придет во всем успех большой!

Мечты скорей осуществятся,

А сердце бьется от любви:

Всего, что хочешь, добивайся

И смело, радостно живи!

Видео дня

***

Вітаю з днем ангела Івана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І збудуться скоріш усі твої бажання!

***

В день ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Иван, поздравляю тебя с твоим днем ангела! Пусть твоя жизнь складывается успешно и легко, дела идут только вверх и все тревоги остаются позади. Ярких эмоций, хорошего настроения, верных друзей!

***

Іване! Щиро вітаємо тебе й бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і домагайся поставленої мети. Бажаємо, щоб у твоєму житті було тільки все найкраще: кохання, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди знаходитиме для себе задоволення та цікаві пригоди!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о праздниках в декабре 2021 и в январе 2022 года у православных украинцев. В это время верующие отмечают ряд значимых церковных дат.

По материалам: pozdravok.ru.