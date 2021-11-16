День ангела Анны 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Во вторник, 16 ноября женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны, дочери киевского князя Всеволода Ярославича.
Анна – имя древнееврейского происхождения (Ханна), которое в переводе означает "благодать". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку открыток, видео и поздравлений в стихах и прозе.Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе
Добра, мила й справедлива
Анечка наша дуже вродлива.
У день іменин хочем їй побажати
В здоров'ї бути, оптимізм не втрачати.
Анечка наша завжди охайна
Щедра, світла, дуже приємна.
Будь такою ти Анна завжди
Нехай тебе не міняють роки.
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С днем ангела, Анна, поздравляем,
Успехов, радости, добра желаем,
Чтоб жизнь дарила тебе лишь наслаждение,
Чтобы всегда отличным было настроение.
Будь любимой и желанной всегда,
Беда пусть стороной обходит тебя,
Здоровья крепкого желаем от души,
Пусть станут явью все заветные мечты.
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У Вас сьогодні свято – іменини!
Привітати із цим, Анно, Вас хочу!
З відвагою і любов'ю Ви єдині,
Для Вас у Бога щастя попрошу!
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З днем ангела, Анюто! Нехай у житті твоїм завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання в твоєму житті завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх -заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла та яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю!
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Поздравляю с днем ангела Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!Открытки ко дню ангела Анны
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на ноябрь и декабрь 2021 года. В эти два месяца верующие отмечают ряд важных церковных торжеств.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.