День ангела Анны 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Во вторник, 16 ноября женщины по имени Анна отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святой княжны Анны Всеволодовны, дочери киевского князя Всеволода Ярославича.

Анна – имя древнееврейского происхождения (Ханна), которое в переводе означает "благодать". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку открыток, видео и поздравлений в стихах и прозе.

Добра, мила й справедлива

Анечка наша дуже вродлива.

У день іменин хочем їй побажати

В здоров'ї бути, оптимізм не втрачати.

Анечка наша завжди охайна

Щедра, світла, дуже приємна.

Будь такою ти Анна завжди

Нехай тебе не міняють роки.

Видео дня

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С днем ангела, Анна, поздравляем,

Успехов, радости, добра желаем,

Чтоб жизнь дарила тебе лишь наслаждение,

Чтобы всегда отличным было настроение.

Будь любимой и желанной всегда,

Беда пусть стороной обходит тебя,

Здоровья крепкого желаем от души,

Пусть станут явью все заветные мечты.

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У Вас сьогодні свято – іменини!

Привітати із цим, Анно, Вас хочу!

З відвагою і любов'ю Ви єдині,

Для Вас у Бога щастя попрошу!

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З днем ангела, Анюто! Нехай у житті твоїм завжди буде щастя і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай кохання в твоєму житті завжди буде взаємним і величезним, друзі – справжніми і вірними, а успіх -заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла та яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю!

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Поздравляю с днем ангела Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на ноябрь и декабрь 2021 года. В эти два месяца верующие отмечают ряд важных церковных торжеств.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.