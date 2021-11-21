Черная пятница 2021: как не попасть в ловушку маркетологов

Уже с понедельника, 22 ноября, в Украине стартуют распродажи в честь Черной пятницы, которая выпадает в 2021 году на 26 ноября. Шопоголики ожидают невероятных скидок в магазинах и планируют закупиться по самым выгодным ценам. Однако иногда продавцы идут на уловки, и вместо экономии клиенты значительно переплачивают за товар.

OBOZREVATEL рассказывает, как подготовиться к грандиозной распродаже, не поддаться праздничной истерии, а также не попасть в ловушку маркетологов.

Прежде всего, нужно заранее составить список необходимых товаров. Когда начнутся праздничные скидки, большинство людей не могут трезво оценивать ситуацию и отвлекаются на по большей части ненужные вещи, которые просто продаются по привлекательной цене.

Поэтому один из главных советов – составьте список покупок по приоритетности и начинайте осматривать акционные предложения именно с этих позиций. Также желательно заранее зафиксировать приблизительные цены к распродаже, и исходя из этого уже совершать покупки во время Черной пятницы.

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Важно четко определить размер своего бюджета на покупки, что поможет потратить деньги на действительно необходимые товары, а не распылять возможности вашего кошелька на ненужные мелкие покупки.

К тому же, во время праздничного безумства кажется очень привлекательной идея оплаты товаров в рассрочку, но таким образом можно не заметить и набрать слишком много вещей. Нужно соблюдать осторожность, ведь можно не потянуть ежемесячные платежи.

Большинство торговых платформ заблаговременно объявляют об участии в Черной пятнице и анонсируют акционные предложения. Важно заранее выбрать магазины, где вы планируете скупаться. При распродаже у вас просто не будет возможности просмотреть все, что будут предлагать.

Также уже сейчас стоит пересмотреть, на каких условиях продаются товары, варианты оплаты и доставки, а также нюансы возврата вещей, ведь в Черную пятницу на это просто не будет времени.

Чрезвычайно важно заранее мониторить и фиксировать интересующие вас цены на товары. Дело в том, что некоторые продавцы за несколько дней до Черной пятницы завышают цены, а при распродаже объявляют значительные скидки. И получается, что, несмотря на акционный ценник, товар может стоить дороже, чем до распродажи. Именно поэтому необходимо время от времени просматривать и записывать цены, чтобы не переплатить за действительно необходимую вам вещь.

И самое важное во время главной распродажи года – сохранять холодный разум. Это поможет вам избежать лишних покупок, сэкономить свое время и деньги, а также избежать ловушек маркетологов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черная пятница в 2021 году приходится на 26 ноября, но период "ценопадов" в этом году ожидается по 29 ноября включительно. Следует отметить, что акции могут длиться и дольше – все зависит от конкретной сети магазинов.