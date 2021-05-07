8 мая: праздники, приметы и именинники

8 мая для всех православных верующих наступает День памяти Марка – апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы. В народе этот праздник получил название – Марк Ключник.

Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. О том, что нельзя делать 8 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Ида, Македон, Марк, Ника, Сильвестр.

Не следует беспечно относиться к воде: тратить ее попусту, выливать на землю и использовать на хозяйские нужды

Запрещено ругать детей и оставлять их одних в обиженном состоянии

Не рекомендуется в этот день жадничать и экономить без особой нужды

В то же время нельзя переедать в эту субботу, особенно это касается жирной пищи

Сны в эту ночь покажут истинную суть вещей и помогут разобраться в ваших подозрениях – в сновидениях довольно четко можно будет увидеть или опровержение, или подтверждение

Крутая, высокая радуга – будет пригожая погода, пологая и низкая – сулит ненастье

Осина стоит в сережках – жди богатый урожай овса

Осадки, льющие "сквозь солнце[гор]" больше получаса не продолжаются

Дожди идут холодные да частые – не жди меда

Чем радуга зеленее – тем осадки сильнее

Если во время продолжительного дождичка птицы запели – ненастье закончится

Если утром или днем появились кучевые облака, а к вечеру – слоистые – жди грозы

Если яблони еще не зацвели – урожаю не быть

Зашепчет дождь тихим голосом – поднимется рожь тучным колосом

Если летят певчие птицы стаями – значит лето будет теплым

Закукует кукушка, то морозов более не будет

Если в этот день вечер теплый, а ночью звезды на небе будут, к обильному урожаю

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, День матери в Украине отмечается на государственном уровне каждое второе воскресенье мая. В 2021 году он приходится на 9 мая, совпадая с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.