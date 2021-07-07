8 июля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

В Украине 8 июля празднуют День семьи. Православные верующие вспоминают память святых Петра и Февронии.

В мире отмечают День общения со вселенной и День борьбы с аллергией. О том, что нельзя делать 8 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 8 июля празднуют Виргиния, Давид, Денис, Ефросиния, Изабелла, Константин, Леонид, Петр, Прокопий, Симон, Феврония, Федор, Феодора.

День семьи

Видео дня

День семьи украинцы празднуют уже 10 лет, событие учредил президент Украины в 2011 году. В этот день принято посещать родителей, собираться за семейным столом и отправлять поздравительные открытки родственникам. В Украине есть много праздников, которые посвященны семье, ведь издавна славяне почитают семейные ценности.

8 июля также вспоминают Святых Петра и Фавронию, которые считаются покровителями семьи и брака. В православии в молитве просят их о семейном благополучии. Семья Петра и Фавронии для многих христиан является примером для подражания.

Князь Петр заболел проказой и увидел во сне, что его может исцелить крестьянка Феврония. Петр пообещал жениться на ней, если выздоровеет. Девушка собирала целебные травы и вылечила князя, но тот передумал брать Февронию замуж. Со временем его болезнь возобновилась, но она вновь помогла мужчине. Вскоре они поженились и долго жили вместе.

День борьбы с аллергией

Ежегодно 8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией, ведь эта болезнь беспокоит миллионы людей. Этот день начали праздновать 2005 году, чтобы повысить осведомленность в обществе, ведь аллергией страдают более 40% населения планеты.

Народные приметы на 8 июля:

если ветер дует с севера, то будет ясная погода несколько следующих дней;

утром пчелы активно вылетают из улья, тогда ожидается невыносимая жара до конца июля;

если ласточки в небе летают высоко – будет тепло и солнечно;

жаркий день прогнозирует жару еще 40 дней подряд;

грибов не будет, если в этот день засуха.

Что нельзя делать:

ссориться с родственниками, ведь обида затянется на долгие годы;

решать важные проблемы с бизнес-партнерами;

браться за рискованные финансовые дела;

переезжать в другое жилье, это приведет к проблемам с деньгами.

Ранее OBOZREVATEL показывал: