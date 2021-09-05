6 сентября: праздники, приметы на Евтихия Тихого и именинники

6 сентября православные верующие отмечают День памяти святителя Петра. В народе этот день назвали Евтихий Тихий.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 6 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные именины 6 сентября отмечают: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.

Православная церковь в этот понедельник, 6 сентября, празднует важное событие – Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.

Видео дня

Праздник получил название День памяти святителя Петра. В этот день принято вспоминать подвиги митрополита, молиться и взывать к нему, читать его послания, где Петр увещевает мирян исполнять заповеди Христа.

6 сентября православные верующие также чествуют раннехристианского святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова и епископа Себастии.

В народе 6 сентября – день Евтихия. Иногда его еще называли праздником тихой зари.

Наши предки приурочивали этот день сбору семян льна. Также они внимательно следили за погодой, которая должна была быть тихой и безветренной.

Дождь в этот день предвещает хороший урожай в 2022 году и сухую осень.

Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.

В этот день активизируется нечистая сила, поэтому рекомендуется не уходить далеко от дома.

6 сентября нельзя сплетничать, вести пустые и долгие разговоры.

В день Евтихия Тихого нельзя замешивать тесто, выпекать и жарить.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.