6 марта: праздник, приметы и именинники

6 марта православная церковь отмечает День памяти Преподобного Тимофея Олимпийского, в народе этот церковный праздник получил название Тимофей Весновей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 6 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел. День памяти Преподобного Тимофея Олимпийского

В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного Тимофея Олимпийского (в Символех) пустынника. Преподобный родился в Италии. В юности пришел в монастырь "Символы" возле горы Олимп в Малой Азии. После обучения в монастыре Тимофей достиг высших ступеней духовного совершенства. Это сделало его целителем. Также преподобный обрел способность изгонять бесов из людей.

Тимофей провел остаток жизни в скитаниях и молитвах к Богу. За то, что преподобный жил в пустынях и лесах, его прозвали "пустынником".

Тимофей Весновей

Святого Тимофея в народе прозвали "Весновеем", поскольку с этого дня часто начинают дуть теплые ветра, в которых чувствуется запах весны.

Молодежь старалась провести этот день на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье и уберечься от болезней. Также 6 марта в старину было принято собираться шумными компаниями, веселиться и много шутить. Молодежь также проводила время в работах по дому.

Народные приметы 6 марта

Если к этому дню прилетят ласточки, значит, вскоре будет потепление.

Снег растаял вокруг деревьев и оставил пологие края – скоро будет тепло. Если же края крутые – стоит готовиться к морозам.

Что нельзя делать 6 марта

В этот день нельзя пить алкоголь и поливать домашние растения.

Под запретом 6 марта также ссоры, ругань и злоба на близких и окружающих.

Запрещено оставлять дела незавершенными.

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