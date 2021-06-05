6 июня: что нельзя делать, приметы и именинники

6 июня отмечается народный праздник под названием Свобориное дерево. Также 6 июня – День журналиста в Украине.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 6 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают в этот день: Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Семен, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Федор, Елена.

Праздник по народному календарю посвящен кустам шиповника, который также имеет названия свобориное дерево или дикая роза. По примете, со дня цветения шиповника наступало настоящее теплое лето.

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Это растение раньше очень ценилось за полезные свойства. Его ягоды являлись кладезем витамина С, имели противовоспалительные, кровоостанавливающие и противомикробные свойства. Поэтому шиповник часто заваривают в термосе или делают из него целебные настойки со спиртом. Также чай из шиповника использовали для понижения давления и лечения мочеполовой системы.

Кроме того, свобориное дерево ассоциировали с любовью, красотой и свежестью. Поэтому девушки 6 июня с самого утра обрывают лепестки диких роз и добавляют в воду для умывания. Считается, что если умыться такой водой, то молодость и красота сохранятся на долгие годы. Однако, при этом ритуале также следовало читать про себя специальный заговор.

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Ясное солнце – к урожайному лету;

Если пчелиный рой вьется над акацией – будет дождь, над цветущей рябиной – будет ясный день;

На небе много птиц – вскоре установится хорошая и ясная погода;

Птицы низко летают – к дождливому лету;

А если 6 июня появилось много комаров – в июле будет засуха.;

Земляника, шиповник, калина в цвету – к урожаю сыроежек.

Нельзя ругаться и сквернословить;

Запрещено желать другим людям зла;

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой.

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